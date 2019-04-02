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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора оказания услуг на выполнение работ по ремонту помещений общего пользования (туалеты) 1 этажа здания большого инженерного корпуса (БИК)

    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора оказания услуг на выполнение работ по ремонту помещений общего пользования (туалеты) 1 этажа здания большого инженерного корпуса (БИК)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 08:0002.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927276Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг на выполнение работ по ремонту помещений общего пользования (туалеты) 1 этажа здания большого инженерного корпуса (БИК), согласно техническому заданию.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927276

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора оказания услуг на выполнение работ по ремонту помещений общего пользования (туалеты) 1 этажа здания большого инженерного корпуса (БИК)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 10:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА
    Все закупки и тендеры БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Финляндская, 13, лит ВМ

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Финляндская, 13, лит ВМ

    Контактный телефон

    +7 911 100-40-76

    Факс

    +7 812 322-84-07

    Адрес электронной почты

    Olga.Zemlyakova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Землякова Ольга Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг на выполнение работ по ремонту помещений общего пользования (туалеты) 1 этажа здания большого инженерного корпуса (БИК), согласно техническому заданию.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.04.2019 08:00 GMT +302.04.2019 08:0002.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927276Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг на выполнение работ по ремонту помещений общего пользования (туалеты) 1 этажа здания большого инженерного корпуса (БИК), согласно техническому заданию.Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    02.04.2019 09:0002.04.2019 09:0002.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927276Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг на выполнение работ по ремонту помещений общего пользования (туалеты) 1 этажа здания большого инженерного корпуса (БИК), согласно техническому заданию.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    21.05.2019 16:0021.05.2019 16:0021.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927276Подведение итогов не позднее Оказание услуг на выполнение работ по ремонту помещений общего пользования (туалеты) 1 этажа здания большого инженерного корпуса (БИК), согласно техническому заданию.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.201921.05.2019 16:0021.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927276Подведение итогов не позднее Оказание услуг на выполнение работ по ремонту помещений общего пользования (туалеты) 1 этажа здания большого инженерного корпуса (БИК), согласно техническому заданию.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг на выполнение работ по ремонту помещений общего пользования (туалеты) 1 этажа здания большого инженерного корпуса (БИК), согласно техническому заданию.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Санкт-Петербург, КолпиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА
    Все закупки и тендеры БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Финляндская, 13, лит ВМ

    Классификатор ОКПД2

    41.20.40

    Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг на выполнение работ по ремонту помещений общего пользования (туалеты) 1 этажа здания большого инженерного корпуса (БИК), согласно техническому заданию."

    Кол-во: 0

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