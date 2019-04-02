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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП927276
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора оказания услуг на выполнение работ по ремонту помещений общего пользования (туалеты) 1 этажа здания большого инженерного корпуса (БИК)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 10:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Финляндская, 13, лит ВМ
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Финляндская, 13, лит ВМ
Контактный телефон
+7 911 100-40-76
Факс
+7 812 322-84-07
Адрес электронной почты
Olga.Zemlyakova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Землякова Ольга Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг на выполнение работ по ремонту помещений общего пользования (туалеты) 1 этажа здания большого инженерного корпуса (БИК), согласно техническому заданию.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2019 08:00 GMT +302.04.2019 08:0002.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927276Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг на выполнение работ по ремонту помещений общего пользования (туалеты) 1 этажа здания большого инженерного корпуса (БИК), согласно техническому заданию.Колпино
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2019 09:0002.04.2019 09:0002.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927276Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг на выполнение работ по ремонту помещений общего пользования (туалеты) 1 этажа здания большого инженерного корпуса (БИК), согласно техническому заданию.Колпино
Подведение итогов не позднее
21.05.2019 16:0021.05.2019 16:0021.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927276Подведение итогов не позднее Оказание услуг на выполнение работ по ремонту помещений общего пользования (туалеты) 1 этажа здания большого инженерного корпуса (БИК), согласно техническому заданию.Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.05.201921.05.2019 16:0021.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927276Подведение итогов не позднее Оказание услуг на выполнение работ по ремонту помещений общего пользования (туалеты) 1 этажа здания большого инженерного корпуса (БИК), согласно техническому заданию.Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг на выполнение работ по ремонту помещений общего пользования (туалеты) 1 этажа здания большого инженерного корпуса (БИК), согласно техническому заданию.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-Петербург, КолпиноРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА
Все закупки и тендеры БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Финляндская, 13, лит ВМ
41.20.40
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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