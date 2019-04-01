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Номер извещения
31907671942
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение СМСП
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 10:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420049, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА, ДОМ 8,
Почтовый адрес
420049, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА, ДОМ 8
Контактный телефон
+7 843 533-72-06
Факс
Адрес электронной почты
ootkm218@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кисарина Светлана Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Казань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров
Начальная цена
118 628,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Татарстан, г.Казань, ул.Сибирский тракт,46Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС Г.КАЗАНИ
Все закупки и тендеры МУП МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС Г.КАЗАНИ
Адрес местонахождения
420049, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА, ДОМ 8,
420049, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА, ДОМ 8
17.23.13.193
17.23
Документация лота
Кол-во: 30
Кол-во: 455
Кол-во: 370
Кол-во: 18
Кол-во: 65
Кол-во: 21
Кол-во: 2
Кол-во: 16
Кол-во: 10
Кол-во: 300
Кол-во: 24
Кол-во: 16
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 80
Кол-во: 60
Кол-во: 40
Кол-во: 3
Кол-во: 15
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 30
Кол-во: 60
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 200
Кол-во: 256
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 90
Кол-во: 8
Кол-во: 23
Кол-во: 4
Кол-во: 40
Кол-во: 67
Кол-во: 26
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 40
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