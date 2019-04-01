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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров

    Поставка канцелярских товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 08:0001.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907671942Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаровКазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31907671942

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 10:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №2 Техническое задание

    Приложение №1 Проект договора

    Документация об электронной закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС ГОРОДА КАЗАНИ
    Все закупки и тендеры МУП МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС Г.КАЗАНИ

    Юридический адрес

    420049, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА, ДОМ 8,

    Почтовый адрес

    420049, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА, ДОМ 8

    Контактный телефон

    +7 843 533-72-06

    Факс

    Адрес электронной почты

    ootkm218@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кисарина Светлана Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Закупки и тендеры Принадлежности канцелярские бумажные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.04.201903.04.2019 16:0003.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907671942Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаровКазань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров

    Начальная цена

    118 628,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Татарстан, г.Казань, ул.Сибирский тракт,46Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты подписания накладной о поставке товара
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС Г.КАЗАНИ
    Все закупки и тендеры МУП МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС Г.КАЗАНИ

    Адрес местонахождения

    420049, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА, ДОМ 8,

    420049, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА, ДОМ 8

    Классификатор ОКПД2

    17.23.13.193

    Папки и обложки из бумаги или картона

    Классификатор ОКВЭД2

    17.23

    Производство бумажных канцелярских принадлежностей

    Документация лота

    Приложение №2 Техническое задание

    22.03.2019

    Приложение №1 Проект договора

    22.03.2019

    Документация об электронной закупке

    22.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "вкладыш с перфорацией"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "обложка ДЕЛО"

    Кол-во: 455

    "Позиция 3"

    "бумага тип Снегурочка (или эквивалент)"

    Кол-во: 370

    "Позиция 4"

    "ролик для факса"

    Кол-во: 18

    "Позиция 5"

    "тетрадь"

    Кол-во: 65

    "Позиция 6"

    "тетрадь 12 листов"

    Кол-во: 21

    "Позиция 7"

    "книга учета 48л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "книга учета 96л"

    Кол-во: 16

    "Позиция 9"

    "бланк накладная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "карточка складского учета материалов"

    Кол-во: 300

    "Позиция 11"

    "корректирующая жидкость"

    Кол-во: 24

    "Позиция 12"

    "ластик"

    Кол-во: 16

    "Позиция 13"

    "клейкая лента, канцелярская"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "краска штемпельная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "степлер №10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "скобы для степлера №10"

    Кол-во: 80

    "Позиция 17"

    "скобы для степлера №24/6"

    Кол-во: 60

    "Позиция 18"

    "Производство деталей для скоросшивателей или папок; канцелярских принадлежностей и скоб в виде полос из недрагоценных металлов"

    Кол-во: 40

    "Позиция 19"

    "нож канцелярский"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "зажим для бумаг"

    Кол-во: 15

    "Позиция 21"

    "лезвие для ножа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "антистеплер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "папка скоросшиватель-пластиковая"

    Кол-во: 30

    "Позиция 24"

    "папка скоросшиватель -картон"

    Кол-во: 60

    "Позиция 25"

    "папка-уголок жесткая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "папка с боковыми пружинами"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "папка на завязках белая"

    Кол-во: 200

    "Позиция 28"

    "ручка шариковая 0,5мм"

    Кол-во: 256

    "Позиция 29"

    "ручка гелевая черная 0,5мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "ручка гелевая синяя"

    Кол-во: 15

    "Позиция 31"

    "карандаш простой"

    Кол-во: 90

    "Позиция 32"

    "маркер"

    Кол-во: 8

    "Позиция 33"

    "клей-карандаш"

    Кол-во: 23

    "Позиция 34"

    "Производство клеев"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "блок-закладка с липким слоем"

    Кол-во: 40

    "Позиция 36"

    "блок с липким краем"

    Кол-во: 67

    "Позиция 37"

    "бумага для заметок с липким слоем"

    Кол-во: 26

    "Позиция 38"

    "линейка цветная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 39"

    "нить прошивная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "папка регистратор"

    Кол-во: 40

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