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    Главная / Торги / Оказание услуг транспортировки топлива ТС-1 водным транспортом по р. Лена в период летней навигации 2019 г

    Оказание услуг транспортировки топлива ТС-1 водным транспортом по р. Лена в период летней навигации 2019 г

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 10:0005.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927259Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг транспортировки топлива ТС-1 водным транспортом по р. Лена в период летней навигации 2019 гСургутПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927259

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг транспортировки топлива ТС-1 водным транспортом по р. Лена в период летней навигации 2019 г

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 09:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление

    ТЗ

    Декларация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Юридический адрес

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    Почтовый адрес

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Контактный телефон

    +7 3452 29-88-75

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Inna.Zakharkova@utair.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захаркова Инна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Сургут

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг транспортировки топлива ТС-1 водным транспортом по р. Лена в период летней навигации 2019 г

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.04.2019 10:00 GMT +305.04.2019 10:0005.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927259Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг транспортировки топлива ТС-1 водным транспортом по р. Лена в период летней навигации 2019 гСургут

    Дата и время вскрытия заявок

    05.04.2019 10:0005.04.2019 10:0005.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927259Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг транспортировки топлива ТС-1 водным транспортом по р. Лена в период летней навигации 2019 гСургут

    Подведение итогов не позднее

    03.05.2019 10:0003.05.2019 10:0003.05.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927259Подведение итогов не позднее Оказание услуг транспортировки топлива ТС-1 водным транспортом по р. Лена в период летней навигации 2019 гСургут

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    03.05.201903.05.2019 10:0003.05.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927259Подведение итогов не позднее Оказание услуг транспортировки топлива ТС-1 водным транспортом по р. Лена в период летней навигации 2019 гСургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг транспортировки топлива ТС-1 водным транспортом по р. Лена в период летней навигации 2019 г

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    п. Мыс КаменныйРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту оказания услуг в течение 10 рабочих дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Адрес местонахождения

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Классификатор ОКПД2

    50.4

    Услуги по перевозке грузов внутренним водным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг транспортировки топлива ТС-1 водным транспортом по р. Лена в период летней навигации 2019 г"

    Кол-во: 1

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    Лоты:
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    Регион:
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