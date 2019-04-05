www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП927259
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг транспортировки топлива ТС-1 водным транспортом по р. Лена в период летней навигации 2019 г
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 09:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,
Почтовый адрес
628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51
Контактный телефон
+7 3452 29-88-75
Факс
--
Адрес электронной почты
Inna.Zakharkova@utair.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захаркова Инна Николаевна
Место рассмотрения предложений
Сургут
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг транспортировки топлива ТС-1 водным транспортом по р. Лена в период летней навигации 2019 г
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 10:00 GMT +305.04.2019 10:0005.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927259Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг транспортировки топлива ТС-1 водным транспортом по р. Лена в период летней навигации 2019 гСургут
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 10:0005.04.2019 10:0005.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927259Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг транспортировки топлива ТС-1 водным транспортом по р. Лена в период летней навигации 2019 гСургут
Подведение итогов не позднее
03.05.2019 10:0003.05.2019 10:0003.05.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927259Подведение итогов не позднее Оказание услуг транспортировки топлива ТС-1 водным транспортом по р. Лена в период летней навигации 2019 гСургут
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг транспортировки топлива ТС-1 водным транспортом по р. Лена в период летней навигации 2019 г
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
п. Мыс КаменныйРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
Адрес местонахождения
628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,
628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51
50.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.