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Номер извещения
31907671726
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора поставки трубопроводной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 09:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",
Почтовый адрес
660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А
Контактный телефон
+7 391 223-12-43 доб. 3912231243
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@krasgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Катцына Оксана Геннадьвна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трубопроводной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.03.2019 19:00 GMT +329.03.2019 19:0029.03.2019 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907671726Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубопроводной продукцииКрасноярск
Дата и время вскрытия заявок
01.04.2019 06:0001.04.2019 06:0001.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907671726Дата и время вскрытия заявок Поставка трубопроводной продукцииКрасноярск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубопроводной продукции
Начальная цена
1 170 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
12,10 т
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Самовывоз со склада Поставщика в г. Красноярске, в рабочие дни Заказчика.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
Адрес местонахождения
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",
660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А
42.21.12.120
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 13.6
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