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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907671599
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка молока 30п
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 09:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31
Почтовый адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31
Контактный телефон
+7 3467 36-19-14
Факс
+7 3467 36-19-06
Адрес электронной почты
ugrakor@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышкин Владимир Васильевич
Место рассмотрения предложений
Ханты-Мансийский
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка молока
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.03.201929.03.2019 15:3029.03.2019 15:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907671599Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка молокаХанты-Мансийский
Подведение итогов не позднее
01.04.2019 08:3001.04.2019 08:3001.04.2019 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907671599Подведение итогов не позднее Поставка молокаХанты-Мансийский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка молока
Начальная цена
410 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 25.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
Адрес местонахождения
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31
10.51
46.33.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7200
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