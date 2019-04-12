www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП927257
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция Установки комплексной подготовки газа (УКПГ) Западно-Ярояхинского лицензионного участка в части низкотемпературной сепарации и подготовки газового конденсата для модернизации производства. Корректировка"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 09:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-08-17
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
Cherlenyuk.Oleg@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Черленюк Олег Романович
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция Установки комплексной подготовки газа (УКПГ) Западно-Ярояхинского лицензионного участка в части низкотемпературной сепарации и подготовки газового конденсата для модернизации производства. Корректировка"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.04.2019 16:00 GMT +312.04.2019 16:0012.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927257Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция Установки комплексной подготовки газа (УКПГ) Западно-Ярояхинского лицензионного участка в части низкотемпературной сепарации и подготовки газового конденсата для модернизации производства. Корректировка"Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
12.04.2019 16:0012.04.2019 16:0012.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927257Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция Установки комплексной подготовки газа (УКПГ) Западно-Ярояхинского лицензионного участка в части низкотемпературной сепарации и подготовки газового конденсата для модернизации производства. Корректировка"Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 06:0025.04.2019 06:0025.04.2019 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927257Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция Установки комплексной подготовки газа (УКПГ) Западно-Ярояхинского лицензионного участка в части низкотемпературной сепарации и подготовки газового конденсата для модернизации производства. Корректировка"Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.04.201925.04.2019 06:0025.04.2019 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927257Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция Установки комплексной подготовки газа (УКПГ) Западно-Ярояхинского лицензионного участка в части низкотемпературной сепарации и подготовки газового конденсата для модернизации производства. Корректировка"Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция Установки комплексной подготовки газа (УКПГ) Западно-Ярояхинского лицензионного участка в части низкотемпературной сепарации и подготовки газового конденсата для модернизации производства. Корректировка"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно задания на ПИР
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно задания на ПИРРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.