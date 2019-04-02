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    Главная / Торги / на право заключения договора поставки резиновых технических изделий

    на право заключения договора поставки резиновых технических изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 09:0002.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907671724Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резино-технических изделийКрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907671724

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора поставки резиновых технических изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 09:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    перечень изменений

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ

    Юридический адрес

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",

    Почтовый адрес

    660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А

    Контактный телефон

    +7 391 223-12-43 доб. 3912231243

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@krasgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Катцына Оксана Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Закупки и тендеры Изделия текстильные технического назначения прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка резино-технических изделий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.04.2019 09:00 GMT +302.04.2019 09:0002.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907671724Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резино-технических изделийКрасноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    02.04.2019 09:0002.04.2019 09:0002.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907671724Дата и время вскрытия заявок Поставка резино-технических изделийКрасноярск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.04.201902.04.2019 09:0002.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907671724Подведение итогов не позднее Поставка резино-технических изделийКрасноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка резино-технических изделий

    Начальная цена

    375 716,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Паронит – 820 кг. Бризол– 1 тн.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Красноярск ул. Технологическая 16,Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    аванс в размере 30 % с момента выставления счета в течение 10 рабочих дней, остальные 70 % по факту поставки в течение 10 рабочих дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ

    Адрес местонахождения

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",

    660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А

    Классификатор ОКПД2

    22.19.73.119

    Изделия технического назначения из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    13.96

    Производство прочих технических и промышленных текстильных изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих технических и промышленных текстильных изделий"

    Кол-во: 820

    "Позиция 2"

    "Производство прочих технических и промышленных текстильных изделий"

    Кол-во: 1

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