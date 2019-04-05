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    Главная / Торги / Техническое обслуживание источников бесперебойного электроснабжения оборудования газового промысла

    Техническое обслуживание источников бесперебойного электроснабжения оборудования газового промысла

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 09:0005.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927249Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание источников бесперебойного электроснабжения оборудования газового промысла629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927249

    Уникальный номер закупки

    02-0091-19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание источников бесперебойного электроснабжения оборудования газового промысла

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 09:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация № 02-0091-19 (22.03.19)

    Изменения в извещении

    Извещение № 02-0091-19 (11.04.19)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Контактный телефон

    +7 34949 3-32-81

    Факс

    +7 34949 3-31-13

    Адрес электронной почты

    tender@sngp.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Креймер Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое обслуживание источников бесперебойного электроснабжения оборудования газового промысла

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.04.2019 09:00 GMT +305.04.2019 09:0005.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927249Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание источников бесперебойного электроснабжения оборудования газового промысла629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Дата и время вскрытия заявок

    05.04.2019 09:0005.04.2019 09:0005.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927249Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание источников бесперебойного электроснабжения оборудования газового промысла629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Подведение итогов не позднее

    12.04.2019 10:0012.04.2019 10:0012.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927249Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание источников бесперебойного электроснабжения оборудования газового промысла629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 10:0012.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927249Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание источников бесперебойного электроснабжения оборудования газового промысла629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание источников бесперебойного электроснабжения оборудования газового промысла

    Начальная цена

    840 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией о запросе предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией о запросе предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    33.14.19.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание источников бесперебойного электроснабжения оборудования газового промысла"

    Кол-во: 0

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