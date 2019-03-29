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Номер извещения
31907672554
Уникальный номер закупки
19/БФМЭ/0004
Наименование закупки
Оказание услуг по выполнению режимно-наладочных испытаний котлов согласно технического задания для нужд Белорецкого филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 11:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14
Контактный телефон
+7 34792 4-09-33
Факс
+7 34792 4-09-33
Адрес электронной почты
olv@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Олег Львович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по выполнению режимно-наладочных испытаний котлов по заявке на год
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по выполнению режимно-наладочных испытаний котлов по заявке на год
Начальная цена
776 067,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Адрес местонахождения
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
33.11.13.000
33.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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