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    Главная / Торги / Тендер 64-Т-2019 _ Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51"; "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51. Площадка"; "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U52. Площадка", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. 3-я очередь строительства"

    Тендер 64-Т-2019 _ Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51"; "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51. Площадка"; "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U52. Площадка", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. 3-я очередь строительства"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 21:0008.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927264Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51"; "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51. Площадка"; "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U52. Площадка", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. 3-я очередь строительства"Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927264

    Уникальный номер закупки

    64-Т-2019

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Тендер 64-Т-2019 _ Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51"; "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51. Площадка"; "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U52. Площадка", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. 3-я очередь строительства"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 09:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документы_по_тендеру.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Арктическая газовая компания
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 3-50-00 доб. 3825

    Факс

    +7 34949 3-50-10

    Адрес электронной почты

    Nelya.Malceva@jsc-arcticgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мальцева Неля Владиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51"; "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51. Площадка"; "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U52. Площадка", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. 3-я очередь строительства"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 21:00 GMT +308.04.2019 21:0008.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927264Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51"; "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51. Площадка"; "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U52. Площадка", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. 3-я очередь строительства"Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 21:0008.04.2019 21:0008.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927264Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51"; "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51. Площадка"; "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U52. Площадка", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. 3-я очередь строительства"Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 16:0025.04.2019 16:0025.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927264Подведение итогов не позднее Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51"; "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51. Площадка"; "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U52. Площадка", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. 3-я очередь строительства"Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 16:0025.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927264Подведение итогов не позднее Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51"; "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51. Площадка"; "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U52. Площадка", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. 3-я очередь строительства"Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51"; "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51. Площадка"; "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U52. Площадка", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. 3-я очередь строительства"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием и рабочей документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Арктическая газовая компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АРКТИКГАЗ
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    06.20.10.110

    Газ горючий природный (газ естественный)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51"; "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51. Площадка"; "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U52. Площадка", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. 3-я очередь строительства""

    Кол-во: 0

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