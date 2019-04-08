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Номер извещения
31907675296
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту двигателей и электрооборудования теплохода "Олег Стуколов" для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 15:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606501, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ГОРОДЕЦ, УЛ РЕЧНИКОВ, 1, НЕТ, НЕТ
Почтовый адрес
606501, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ГОРОДЕЦ, УЛ РЕЧНИКОВ, 1, НЕТ, НЕТ
Контактный телефон
+7 83161 2-31-38
Факс
+7 83161 2-62-18
Адрес электронной почты
eoggk@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бушкова Алена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Городец
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Выполнение работ по ремонту двигателей и электрооборудования теплохода "Олег Стуколов" для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 16:00 GMT +308.04.2019 16:0008.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907675296Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту двигателей и электрооборудования теплохода "Олег Стуколов" для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.04.2019 16:0009.04.2019 16:0009.04.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907675296Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по ремонту двигателей и электрооборудования теплохода "Олег Стуколов" для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец
Дата и время проведения
11.04.2019 10:0011.04.2019 10:0011.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31907675296Дата и время проведения Выполнение работ по ремонту двигателей и электрооборудования теплохода "Олег Стуколов" для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец
Подведение итогов не позднее
11.04.2019 15:0011.04.2019 15:0011.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907675296Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту двигателей и электрооборудования теплохода "Олег Стуколов" для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту двигателей и электрооборудования теплохода "Олег Стуколов" для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
Начальная цена
1 584 153,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 2 1 1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Теплоход "Олег Стуколов", Нижегородская область Городецкий районРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАПОУ ГГК
Все закупки и тендеры ГАПОУ ГГК
Адрес местонахождения
606501, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ГОРОДЕЦ, УЛ РЕЧНИКОВ, 1, НЕТ, НЕТ
52.22.19.192
52.22.29
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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