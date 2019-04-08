Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится по факту выполненных работ, в течении 30 календарных дней на основании следующих документов: Актов (в соответствии с требованиями к форме актов (Форма 8.2), установленных Приказом Минречфлота РСФСР от 12.05.1989 № 61 «О введении в действие Правил ремонта судов Министерства речного флота РСФСР»), а также акта технического освидетельствования, заверенного Российским Речным Регистром, на основании выставленного Подрядчиком счета/счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, акта выполненных работ.