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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту двигателей и электрооборудования теплохода "Олег Стуколов" для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»

    Выполнение работ по ремонту двигателей и электрооборудования теплохода "Олег Стуколов" для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 16:0008.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907675296Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту двигателей и электрооборудования теплохода "Олег Стуколов" для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»ГородецПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907675296

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту двигателей и электрооборудования теплохода "Олег Стуколов" для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 15:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 1

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДЕЦКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
    Все закупки и тендеры ГАПОУ ГГК

    Юридический адрес

    606501, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ГОРОДЕЦ, УЛ РЕЧНИКОВ, 1, НЕТ, НЕТ

    Почтовый адрес

    606501, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ГОРОДЕЦ, УЛ РЕЧНИКОВ, 1, НЕТ, НЕТ

    Контактный телефон

    +7 83161 2-31-38

    Факс

    +7 83161 2-62-18

    Адрес электронной почты

    eoggk@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бушкова Алена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Городец

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту двигателей и электрооборудования теплохода "Олег Стуколов" для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 16:00 GMT +308.04.2019 16:0008.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907675296Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту двигателей и электрооборудования теплохода "Олег Стуколов" для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.04.2019 16:0009.04.2019 16:0009.04.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907675296Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по ремонту двигателей и электрооборудования теплохода "Олег Стуколов" для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец

    Дата и время проведения

    11.04.2019 10:0011.04.2019 10:0011.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31907675296Дата и время проведения Выполнение работ по ремонту двигателей и электрооборудования теплохода "Олег Стуколов" для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец

    Подведение итогов не позднее

    11.04.2019 15:0011.04.2019 15:0011.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907675296Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту двигателей и электрооборудования теплохода "Олег Стуколов" для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.04.201911.04.2019 15:0011.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907675296Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту двигателей и электрооборудования теплохода "Олег Стуколов" для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту двигателей и электрооборудования теплохода "Олег Стуколов" для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»

    Начальная цена

    1 584 153,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 2 1 1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Теплоход "Олег Стуколов", Нижегородская область Городецкий районРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится по факту выполненных работ, в течении 30 календарных дней на основании следующих документов: Актов (в соответствии с требованиями к форме актов (Форма 8.2), установленных Приказом Минречфлота РСФСР от 12.05.1989 № 61 «О введении в действие Правил ремонта судов Министерства речного флота РСФСР»), а также акта технического освидетельствования, заверенного Российским Речным Регистром, на основании выставленного Подрядчиком счета/счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАПОУ ГГК
    Все закупки и тендеры ГАПОУ ГГК

    Адрес местонахождения

    606501, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ГОРОДЕЦ, УЛ РЕЧНИКОВ, 1, НЕТ, НЕТ

    Классификатор ОКПД2

    52.22.19.192

    Услуги, связанные с внутренним водным транспортом, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    52.22.29

    Деятельность вспомогательная, связанная с внутренним водным транспортом, прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    Приложение 1

    22.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт главных двигателей Skoda L160 PNS,"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Ремонт вспомогательных двигателей 4Ч 8,5/11,"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Ремонт вспомогательного двигателя 2Ч 8,5/11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Ремонт электрооборудования"

    Кол-во: 1

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