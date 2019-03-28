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    Главная / Торги / Поставка нефраса С2 80/120

    Поставка нефраса С2 80/120

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 06:0028.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907671278Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нефраса С2 80/120ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907671278

    Уникальный номер закупки

    152/60-ЗКЦ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка нефраса С2 80/120

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 08:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 327-60-65

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хасанов Александр Тахирович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные на основе полимеров

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка нефраса С2 80/120

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 16:0008.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907671278Подведение итогов не позднее Поставка нефраса С2 80/120Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка нефраса С2 80/120

    Начальная цена

    864 340,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    10050 кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    на склад Покупателя: ПАО «МЗИК» 620017 г. Екатеринбург, проспект Космонавтов,18.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ориентировочным периодом поставки, по заявкам Покупателя. Окончательный срок и объем поставки товара устанавливается заявкой Покупателя. Срок поставки не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления заявки Покупателем Поставщику на электронную почту . Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены по «31» декабря 2019г. включительно. В случае направления Покупателем заявки Поставщику менее чем за 5 (Пять) рабочих дня по «31» декабря 2019г., Поставщик обязуется поставить товар по «31» декабря 2019г. включительно. 100% оплата в течение 30 календарных дней с даты поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    20.30.22.220

    Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков (смывки)

    Классификатор ОКВЭД2

    20.30.1

    Производство красок и лаков на основе полимеров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство красок и лаков на основе полимеров"

    Кол-во: 10050

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