Открытый конкурс № 22 в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора подряда на выполнение работ по комплексному ремонту павильонов артезианских скважин в/з «Соцгородской» и «Прибрежный», для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907671264 Уникальный номер закупки 22 Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс № 22 в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора подряда на выполнение работ по комплексному ремонту павильонов артезианских скважин в/з «Соцгородской» и «Прибрежный», для нужд ООО «Волжские коммунальные системы». Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Конкурс 22

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