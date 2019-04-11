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Номер извещения
31907671264
Уникальный номер закупки
22
Наименование закупки
Открытый конкурс № 22 в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора подряда на выполнение работ по комплексному ремонту павильонов артезианских скважин в/з «Соцгородской» и «Прибрежный», для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 08:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
Почтовый адрес
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
Контактный телефон
+7 8482 55-13-76 доб. 477
Факс
+7 8482 55-13-67
Адрес электронной почты
soldatov_vn@volcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Солдатов Владимир Николаевич
Место рассмотрения предложений
Тольятти
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Выполнение работ по комплексному ремонту павильонов артезианских скважин в/з «Соцгородской» и «Прибрежный».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.04.2019 11:00 GMT +311.04.2019 11:0011.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907671264Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по комплексному ремонту павильонов артезианских скважин в/з «Соцгородской» и «Прибрежный».Тольятти
Дата и время вскрытия заявок
11.04.2019 11:00GMT +311.04.2019 11:0011.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907671264Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по комплексному ремонту павильонов артезианских скважин в/з «Соцгородской» и «Прибрежный».Тольятти
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.04.201915.04.2019 13:0015.04.2019 13:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907671264Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по комплексному ремонту павильонов артезианских скважин в/з «Соцгородской» и «Прибрежный».Тольятти
Подведение итогов не позднее
24.04.2019 13:0024.04.2019 13:0024.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907671264Подведение итогов не позднее Выполнение работ по комплексному ремонту павильонов артезианских скважин в/з «Соцгородской» и «Прибрежный».Тольятти
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по комплексному ремонту павильонов артезианских скважин в/з «Соцгородской» и «Прибрежный».
Начальная цена
696 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условиям конкурсной документации.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Волжские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы
Адрес местонахождения
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
42.21.11
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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