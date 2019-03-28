Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка перчаток и рукавиц

    Поставка перчаток и рукавиц

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 06:0028.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907671214Дата и время окончания срока приема заявок Поставка перчаток и рукавицЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907671214

    Уникальный номер закупки

    170/60-ЗКЦ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка перчаток и рукавиц

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 08:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 327-60-65

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хасанов Александр Тахирович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка перчаток и рукавиц

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 16:0008.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907671214Подведение итогов не позднее Поставка перчаток и рукавицЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка перчаток и рукавиц

    Начальная цена

    474 718,45

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    10389 пар

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    на склад Покупателя: ПАО «МЗИК» 620017 г. Екатеринбург, проспект Космонавтов,18.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ориентировочным периодом поставки Срок начала поставки не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания договора сторонами. Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены по «30» июня 2019г. включительно. 100% оплата в течение 30 календарных дней с даты поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    14.12.30.150

    Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12.1

    Производство спецодежды, кроме изготовленных по индивидуальному заказу

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды, кроме изготовленных по индивидуальному заказу"

    Кол-во: 10389

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЗЛАТМАШ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП225740
    Поставка СИЗ рук согласно приложению
    Поставка СИЗ рук согласно приложению
    592216
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    ТД СДС-ТРЕЙД
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211059590
    Поставка спецобуви, СИЗ для нужд ООО "ЛКС"
    Поставка спецобуви, СИЗ для нужд ООО "ЛКС"
    590404
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 08:00(GMT+03:00)
    6 124 885
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить