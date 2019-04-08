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Номер извещения
ГП927275
Уникальный номер закупки
02-0089-19
Наименование закупки
Техническое обслуживание ультразвуковых расходомеров «Controlotron», эксплуатируемых на объектах Южно-Русского НГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 10:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Контактный телефон
+7 34949 3-32-83
Факс
+7 34949 3-31-13
Адрес электронной почты
tender@sngp.com
Ф.И.О. контактного лица
Сероглазов Евгений Сергеевич
Место рассмотрения предложений
ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
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Техническое обслуживание ультразвуковых расходомеров «Controlotron», эксплуатируемых на объектах Южно-Русского НГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 09:00 GMT +308.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927275Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание ультразвуковых расходомеров «Controlotron», эксплуатируемых на объектах Южно-Русского НГКМЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 09:0008.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927275Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание ультразвуковых расходомеров «Controlotron», эксплуатируемых на объектах Южно-Русского НГКМЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Подведение итогов не позднее
12.04.2019 10:0012.04.2019 10:0012.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927275Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание ультразвуковых расходомеров «Controlotron», эксплуатируемых на объектах Южно-Русского НГКМЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.04.201912.04.2019 10:0012.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927275Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание ультразвуковых расходомеров «Controlotron», эксплуатируемых на объектах Южно-Русского НГКМЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание ультразвуковых расходомеров «Controlotron», эксплуатируемых на объектах Южно-Русского НГКМ
Начальная цена
4 417 162,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о запросе предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Севернефтегазпром
Все закупки и тендеры Севернефтегазпром
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
33.12.2
33.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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