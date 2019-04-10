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Номер извещения
31907672016
Уникальный номер закупки
03/2019
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Чебоксары"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 10:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
428031, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары, 324 Стрелковой Дивизии, 28а
Почтовый адрес
428031, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары, 324 Стрелковой Дивизии, 28а
Контактный телефон
+7 8352 54-61-39
Факс
Адрес электронной почты
F2103062@chrg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гаврилова Ольга Альбертовна
Место рассмотрения предложений
Чебоксары
Закупки и тендеры Чувашская Республика - Чувашия
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Канцелярские товары
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Канцелярские товары
Начальная цена
560 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Не определено
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Документацией о запросе предложений в электронной форме.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЧЕБОКСАРЫ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЧЕБОКСАРЫ
Адрес местонахождения
428031, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары, 324 Стрелковой Дивизии, 28а
22.29.25
46.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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