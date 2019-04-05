Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

2.2.5.5. Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 календарных дней с момента поставки товара. 2.2.5.6. В случае заключения договора по результатам закупочной процедуры с субъектом малого или среднего предпринимательства, оплата Заказчиком будет производится путем перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 30 календарных дней со дня подписания документа о поставке продукции по Договору.