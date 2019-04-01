Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Ковры являются собственностью Исполнителя. Исполнитель предоставляет согласованное необходимое количество ковров и производит замену грязных ковры на чистые в определенные дни недели, согласованные с Заказчиком в Спецификации (Приложение №1 к Договору). Частота замены ковров может быть один раз в неделю или чаще, но не реже одного раза в две недели. . Заказчик, исходя из своих потребностей, может изменять количество используемых ковров и частоту их замены. Работы осуществляются Исполнителем с 08.00 до 16.00 (в рабочие и выходные дни). Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует ровно год. Оплата услуг производится по предъявленному счету через каждые четыре недели, с учетом количества предоставляемых ковров, частоты замены за прошедшие четыре недели и цены замены. Оплаты услуг производится Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней после подписания Сторонами актов оказанных услуг, на основании выставленных счетов на оплату Исполнителем. Оплата производится в безналичном порядке в российских рублях путем перечисления денежных средств на р/с Исполнителя.