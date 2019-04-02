www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907671184
Уникальный номер закупки
18/57/2019_2
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту асинхронных электродвигателей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 08:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
302010, Российская Федерация, Орловская область, Орёл, Авиационная, 1
Почтовый адрес
302010, Российская Федерация, Орловская область, Орёл, Авиационная, 1
Контактный телефон
+7 4862 73-27-04
Факс
{}
Адрес электронной почты
gazpromorelzakupki@oreltg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Свиридова Ираида Александровна
Место рассмотрения предложений
Орёл
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по капитальному ремонту асинхронных электродвигателей
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту асинхронных электродвигателей
Начальная цена
1 023 387,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ОРЁЛ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ОРЁЛ
Адрес местонахождения
302010, Российская Федерация, Орловская область, Орёл, Авиационная, 1
33.14.11
33.14
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.