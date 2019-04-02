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    Главная / Торги / поставка дизельного топлива зимнего ЕВРО-5 для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор»

    поставка дизельного топлива зимнего ЕВРО-5 для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 07:0002.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907671355Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дизельного топлива зимнего ЕВРО-5 для Филиала №4 АО "ГК "Северавтодор"Автономный округ Ханты-Мансийский, Нефтеюганский район, территория Левый берег Юганской Оби.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907671355

    Уникальный номер закупки

    9-4

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка дизельного топлива зимнего ЕВРО-5 для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 09:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Извещение №9-4 изм 26.03.2019

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Юридический адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 950 501-61-16 доб. 111

    Факс

    +7 3462 22-51-82

    Адрес электронной почты

    Fil4-law@severavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ниценко Виталий Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Автономный округ Ханты-Мансийский, Нефтеюганский район, территория Левый берег Юганской Оби.

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка дизельного топлива зимнего ЕВРО-5 для Филиала №4 АО "ГК "Северавтодор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.04.2019 07:00 GMT +302.04.2019 07:0002.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907671355Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дизельного топлива зимнего ЕВРО-5 для Филиала №4 АО "ГК "Северавтодор"Автономный округ Ханты-Мансийский, Нефтеюганский район, территория Левый берег Юганской Оби.

    Дата и время вскрытия заявок

    02.04.2019 08:0002.04.2019 08:0002.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907671355Дата и время вскрытия заявок Поставка дизельного топлива зимнего ЕВРО-5 для Филиала №4 АО "ГК "Северавтодор"Автономный округ Ханты-Мансийский, Нефтеюганский район, территория Левый берег Юганской Оби.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.04.201904.04.2019 13:0004.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907671355Подведение итогов не позднее Поставка дизельного топлива зимнего ЕВРО-5 для Филиала №4 АО "ГК "Северавтодор"Автономный округ Ханты-Мансийский, Нефтеюганский район, территория Левый берег Юганской Оби.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дизельного топлива зимнего ЕВРО-5 для Филиала №4 АО "ГК "Северавтодор"

    Начальная цена

    4 845 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    46.71.12

    Услуги по оптовой торговле моторным топливом, включая авиационный бензин

    Классификатор ОКВЭД2

    46.71.2

    Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин"

    Кол-во: 77

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