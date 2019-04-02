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Номер извещения
31907670567
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка стеллажа для хранения кабельных барабанов для нужд ООО "БЭС"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 05:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
Почтовый адрес
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
Контактный телефон
+7 3842 34-64-84
Факс
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Адрес электронной почты
fz223@td.hcsds.ru
Ф.И.О. контактного лица
Морозов Семен Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Стеллаж для хранения кабельных барабанов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2019 11:00 GMT +302.04.2019 11:0002.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907670567Дата и время окончания срока приема заявок Стеллаж для хранения кабельных барабанов Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2019 11:0002.04.2019 11:0002.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907670567Дата и время вскрытия заявок Стеллаж для хранения кабельных барабанов Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Стеллаж для хранения кабельных барабанов
Начальная цена
174 975,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
652421, Российская Федерация, Кемеровская область, Березовский, Мира, 1А
31.09.11.120
31.09
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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