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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП927239
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Электромагнитный расходомер, согласно ТЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная закупка
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 04:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-23-43
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
gurovaiv@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Гурова Ирина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Электромагнитный расходомер, согласно ТЗ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электромагнитный расходомер, согласно ТЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кемеровская обл., г. Междуреченск, Южная промзона, Складское хозяйство ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
28
Документация лота
Кол-во: 1
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