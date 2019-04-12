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Номер извещения
31907670726
Уникальный номер закупки
54-19/ХД/ГПБ
Наименование закупки
Поставка СЗЧ для бульдозера Liebherr PR754 серийный номер-VAZ0990LZT010237
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 06:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,
Почтовый адрес
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41
Контактный телефон
+7 423 221-59-34
Факс
+7 42331 2-03-21
Адрес электронной почты
Snezana.Anosova@mechelgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аносова Снежана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Хасанский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
СЗЧ для бульдозера "Libherr PR754"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СЗЧ для бульдозера "Libherr PR754"
Начальная цена
2 532 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)
100% авансового платежа
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Торговый порт Посьет», 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
Адрес местонахождения
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41
28.22.19
28.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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Кол-во: 4
Кол-во: 2
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