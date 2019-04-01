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Номер извещения
ГП927240
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по испытанию и оценке технического состояния шахтных канатов подъемных установок на 2019г
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 05:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-28-03
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
BliznetsTA@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Близнец Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Выполнение работ по испытанию и оценке технического состояния шахтных канатов подъемных установок на 2019г
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2019 10:00 GMT +301.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927240Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по испытанию и оценке технического состояния шахтных канатов подъемных установок на 2019гМеждуреченск
Дата и время вскрытия заявок
01.04.2019 10:0001.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927240Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по испытанию и оценке технического состояния шахтных канатов подъемных установок на 2019гМеждуреченск
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 10:0030.04.2019 10:0030.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927240Подведение итогов не позднее Выполнение работ по испытанию и оценке технического состояния шахтных канатов подъемных установок на 2019гМеждуреченск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по испытанию и оценке технического состояния шахтных канатов подъемных установок на 2019г
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Срок выполнения работ: Первичное испытание не позднее 15 дней с момента завоза каната. Повторное испытание не позднее 10 дней с момента завоза каната.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО "Южный Кузбасс", г.Междуреченск , ул.Юдина16Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
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