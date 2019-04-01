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Номер извещения
ГП927238
Уникальный номер закупки
ДКВ-ООиЭП-3.46
Наименование закупки
Закупка приборов охранно-пожарной сигнализации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 04:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-66-93
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
evgeniya.steblik@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Стеблик Евгения Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Приборы охранно-пожарной сигнализации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2019 10:00 GMT +301.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927238Дата и время окончания срока приема заявок Приборы охранно-пожарной сигнализацииНерюнгри
Подведение итогов не позднее
12.08.2019 10:0012.08.2019 10:0012.08.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927238Подведение итогов не позднее Приборы охранно-пожарной сигнализацииНерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приборы охранно-пожарной сигнализации
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
225
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
26.30.50.123
26.30.50.111
26.30.50
Документация лота
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 5
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