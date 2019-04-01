Запрос предложений на проведение монтажных и пусконаладочных работы автоматической установки пожарной сигнализации с использованием материалов и оборудования исполнителя на объекте ООО «Криогенмаш-Газ», цех разделения воздуха КАС-2, на основе предоставленной Заказчиком рабочей документации, разработанной в 2021 году.