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    Главная / Торги / Закупка приборов охранно-пожарной сигнализации

    Закупка приборов охранно-пожарной сигнализации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927238Дата и время окончания срока приема заявок Приборы охранно-пожарной сигнализацииНерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927238

    Уникальный номер закупки

    ДКВ-ООиЭП-3.46

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка приборов охранно-пожарной сигнализации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 04:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Приложение № 2 Спецификация

    Приложение № 1 Проект договора

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-66-93

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    evgeniya.steblik@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Стеблик Евгения Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приборы охранно-пожарной сигнализации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2019 10:00 GMT +301.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927238Дата и время окончания срока приема заявок Приборы охранно-пожарной сигнализацииНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    12.08.2019 10:0012.08.2019 10:0012.08.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927238Подведение итогов не позднее Приборы охранно-пожарной сигнализацииНерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.08.201912.08.2019 10:0012.08.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927238Подведение итогов не позднее Приборы охранно-пожарной сигнализацииНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приборы охранно-пожарной сигнализации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    225

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    26.30.50.123

    Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные

    26.30.50.111

    Извещатели охранные и охранно-пожарные

    26.30.50

    Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение № 1 Проект договора

    22.03.2019

    Закупочная документация

    22.03.2019

    Приложение № 2 Спецификация

    22.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Акустическая система АС-2-3 5Вт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Аккумулятор 1,2 А/ч 12В"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Извещатель охранный ИО 102-20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Извещатель дымовой ИП-212-45"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Оповещатель речевой пожарный РОКОТ-2"

    Кол-во: 5

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