Поставка запасных частей для ремонта баллонов СУГ для нужд ООО «Газэнергосеть Киров»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка товара осуществляется в течении 3 (трёх) недель с момента предоплаты по договору. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Покупателя по адресу г. Киров, ул. Техническая, 13/1. Оплата Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Покупатель оплачивает Поставщику предоплату в размере 50%. Оставшиеся денежные средства оплачиваются по факту отгрузки Товара.