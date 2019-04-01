Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 рабочих дней с момента поставки Товар. Поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Покупателя по адресу г. Киров, ул. Техническая, 13/1.