www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907670413
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автомобильных шин
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 00:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 13/1,
Почтовый адрес
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 13/1
Контактный телефон
+7 922 964-75-62
Факс
{}
Адрес электронной почты
info@kirovlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фофанова Наталья Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Киров
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автошин
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2019 09:00 GMT +301.04.2019 09:0001.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907670413Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошинКиров
Дата и время вскрытия заявок
01.04.2019 09:0001.04.2019 09:0001.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907670413Дата и время вскрытия заявок Поставка автошинКиров
Подведение итогов не позднее
02.04.2019 10:0002.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907670413Подведение итогов не позднее Поставка автошинКиров
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автошин
Начальная цена
262 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии со Спецификацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Покупателя по адресу г. Киров, ул. Техническая, 13/1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ КИРОВ
Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ КИРОВ
Адрес местонахождения
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 13/1,
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 13/1
22.11.11.000
22.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.