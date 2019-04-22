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Номер извещения
ГП927234
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Капитальный ремонт электрообогрева и трубопровода ливневой канализации СК ОТЦ-3 по титулу ремонтов согласно ТЗ, г. Челябинск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 19:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127083, Российская Федерация, Москва, Мишина, 35
Почтовый адрес
660061, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Калинина, 175А
Контактный телефон
+7 495 739-98-80 доб. 63201
Факс
+7 495 739-98-80
Адрес электронной почты
ekaterina.vigel@mechelservice.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вигель Екатерина Андреевна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
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Капитальный ремонт электрообогрева и трубопровода ливневой канализации СК ОТЦ-3 по титулу ремонтов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 15:00 GMT +322.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927234Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт электрообогрева и трубопровода ливневой канализации СК ОТЦ-3 по титулу ремонтовКрасноярск
Дата и время вскрытия заявок
22.04.2019 15:0022.04.2019 15:0022.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927234Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт электрообогрева и трубопровода ливневой канализации СК ОТЦ-3 по титулу ремонтовКрасноярск
Подведение итогов не позднее
30.11.2019 18:0030.11.2019 18:0030.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927234Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт электрообогрева и трубопровода ливневой канализации СК ОТЦ-3 по титулу ремонтовКрасноярск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт электрообогрева и трубопровода ливневой канализации СК ОТЦ-3 по титулу ремонтов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно СЭД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно СЭДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Сервис
Все закупки и тендеры Мечел-Сервис
Адрес местонахождения
127083, Российская Федерация, Москва, Мишина, 35
660061, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Калинина, 175А
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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