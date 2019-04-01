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    Главная / Торги / Работы по изготовлению наград

    Работы по изготовлению наград

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 09:0001.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907673108Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление наградНижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907673108

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Работы по изготовлению наград

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 12:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    НМЦД

    ПД

    Изменения в извещении

    ТЗ

    Изменения в извещении

    КД

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
    Все закупки и тендеры ГАУ НО ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

    Юридический адрес

    603086, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Бетанкура, д.1А строение 7

    Почтовый адрес

    603086, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Бетанкура, д.1А строение 7

    Контактный телефон

    +7 831 282-10-14

    Факс

    Адрес электронной почты

    spla85@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шуртакова Лидия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Закупки и тендеры Изделия готовые прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление наград

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.04.201901.04.2019 18:0001.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907673108Подведение итогов не позднее Изготовление наградНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление наград

    Начальная цена

    1 331 919,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    7141 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Н.Новгород, Пискунова 40-ЕРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Платеж производится после отгрузки Продукции на основании товарной накладной, акта выполненных работ и выставленного счета (счета-фактуры, если Исполнитель применяет общую систему налогообложения). Аванс не предусмотрен.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАУ НО ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
    Все закупки и тендеры ГАУ НО ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

    Адрес местонахождения

    603086, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Бетанкура, д.1А строение 7

    Классификатор ОКПД2

    32.13.10.120

    Награды

    Классификатор ОКВЭД2

    32

    Производство прочих готовых изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих готовых изделий"

    Кол-во: 7141

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