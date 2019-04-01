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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907673108
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Работы по изготовлению наград
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 12:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603086, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Бетанкура, д.1А строение 7
Почтовый адрес
603086, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Бетанкура, д.1А строение 7
Контактный телефон
+7 831 282-10-14
Факс
Адрес электронной почты
spla85@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шуртакова Лидия Александровна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление наград
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление наград
Начальная цена
1 331 919,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
7141 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Н.Новгород, Пискунова 40-ЕРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАУ НО ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Все закупки и тендеры ГАУ НО ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Адрес местонахождения
603086, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Бетанкура, д.1А строение 7
32.13.10.120
32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7141
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