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Номер извещения
ГП927558
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка светотехнической продукции (2) для Базовой ЭСН при УКПГ-3
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 16:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4151
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
d.buts@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Буц Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Закупка светотехнической продукции (2) для Базовой ЭСН при УКПГ-3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.10.2019 11:30 GMT +317.10.2019 11:3017.10.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927558Дата и время окончания срока приема заявок Закупка светотехнической продукции (2) для Базовой ЭСН при УКПГ-3г. Москва
Подведение итогов не позднее
29.11.2019 16:0029.11.2019 16:0029.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927558Подведение итогов не позднее Закупка светотехнической продукции (2) для Базовой ЭСН при УКПГ-3г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка светотехнической продукции (2) для Базовой ЭСН при УКПГ-3
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно заявке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЭНЕРГОМОНТАЖ СК
Все закупки и тендеры ЭНЕРГОМОНТАЖ СК
Адрес местонахождения
634537, Российская Федерация, Томская область, Томский район, Населенный пункт 6 км дороги Михайловка-Александровское, Населенный пункт 6 км дороги Михайловка-Александровское, дом 381/1, строение 22
634034, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 8
27
Документация лота
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 66
Кол-во: 42
Кол-во: 42
Кол-во: 42
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 18
Кол-во: 18
Кол-во: 139
Кол-во: 12
Кол-во: 58
Кол-во: 38
Кол-во: 36
Кол-во: 8
Кол-во: 14
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 15
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