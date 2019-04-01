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Номер извещения
31907669977
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг по проведению лабораторных испытаний для определения эксплуатационных показателей дорожно-строительных материалов, применяемых на объектах Государственной компании «Автодор» в Липецкой области на автомобильной дороге М-4 «Дон» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 18:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Почтовый адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Контактный телефон
+7 495 727-11-95 доб. 5935
Факс
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Адрес электронной почты
avtodorzakupki@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Попенко Елена Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению лабораторных испытаний для определения эксплуатационных показателей дорожно-строительных материалов, применяемых на объектах Государственной компании "Автодор" в Липецкой области на автомобильной дороге М-4 "Дон"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.05.201906.05.2019 23:5906.05.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907669977Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению лабораторных испытаний для определения эксплуатационных показателей дорожно-строительных материалов, применяемых на объектах Государственной компании "Автодор" в Липецкой области на автомобильной дороге М-4 "Дон"Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению лабораторных испытаний для определения эксплуатационных показателей дорожно-строительных материалов, применяемых на объектах Государственной компании "Автодор" в Липецкой области на автомобильной дороге М-4 "Дон"
Начальная цена
4 988 162,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией о Конкурсе
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Документацией о КонкурсеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВТОДОР-ИНЖИНИРИНГ
Все закупки и тендеры АВТОДОР-ИНЖИНИРИНГ
Адрес местонахождения
127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, дом 9
71.20.12
71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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