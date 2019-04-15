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Номер извещения
ГП927306
Уникальный номер закупки
ГП 927306
Наименование закупки
Брони дробилок
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 13:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Почтовый адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Контактный телефон
+7 39566 9-61-04 доб. 103
Факс
+7 39566 3-26-05
Адрес электронной почты
gizitdinova@korgok.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гизитдинова Светлана Олеговна
Место рассмотрения предложений
Нижнеилимский район
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Брони траверзы дробилки ККД-1450/180
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 12:00 GMT +329.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927306Дата и время окончания срока приема заявок Брони траверзы дробилки ККД-1450/180Нижнеилимский район
Подведение итогов не позднее
02.07.2019 12:0002.07.2019 12:0002.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927306Подведение итогов не позднее Брони траверзы дробилки ККД-1450/180Нижнеилимский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Брони траверзы дробилки ККД-1450/180
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Бронь балки правая, чертеж № 1255.03.304-1 - 2шт. Бронь балки левая, чертеж №1255.03.305-1 - 2шт. Бронь балки, чертеж № 1255.03.306 - 4шт. Бронь ребра верхняя, чертеж №1255.03.307 - 2шт. Бронь ребра средняя, чертеж № 1255.03.308 - 2шт. Бронь ребра нижняя, чертеж №1255.03.309 - 2шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
При доставке грузов в крупнотоннажных контейнерах до ст. Коршуниха-Ангарская ВСЖД, код 925701, с подачей на пути необщего пользования ПАО "Коршуновский ГОК", код 7267. При доставке автомобильным транспортом до склада Грузополучателя (Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, улица Промышленная, 5)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
25
B
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Брони средней части дробилки ККД-1450/180
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 12:00 GMT +329.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927306Дата и время окончания срока приема заявок Брони средней части дробилки ККД-1450/180Нижнеилимский район
Подведение итогов не позднее
02.07.2019 12:0002.07.2019 12:0002.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927306Подведение итогов не позднее Брони средней части дробилки ККД-1450/180Нижнеилимский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Брони средней части дробилки ККД-1450/180
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Бронь 1-го пояса, чертеж № 1255.02.663 - 18 шт. Бронь 2-го пояса, чертеж № 1255.02.664 - 18 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
При доставке грузов в крупнотоннажных контейнерах до ст. Коршуниха-Ангарская ВСЖД, код 925701, с подачей на пути необщего пользования ПАО "Коршуновский ГОК", код 7267. При доставке автомобильным транспортом до склада Грузополучателя (Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, улица Промышленная, 5)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
25
B
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 18
Кол-во: 18
Брони нижней части дробилки ККД-1500/180
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 12:00 GMT +315.04.2019 12:0015.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927306Дата и время окончания срока приема заявок Брони нижней части дробилки ККД-1500/180Нижнеилимский район
Подведение итогов не позднее
02.07.2019 12:0002.07.2019 12:0002.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927306Подведение итогов не позднее Брони нижней части дробилки ККД-1500/180Нижнеилимский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Брони нижней части дробилки ККД-1500/180
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Бронь ребра 1255.01.302 - 4 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
При доставке грузов в крупнотоннажных контейнерах до ст. Коршуниха-Ангарская ВСЖД, код 925701, с подачей на пути необщего пользования ПАО "Коршуновский ГОК", код 7267. При доставке автомобильным транспортом до склада Грузополучателя (Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, улица Промышленная, 5)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
25
B
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Брони конуса дробилки ККД-1500/180
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 12:00 GMT +329.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927306Дата и время окончания срока приема заявок Брони конуса дробилки ККД-1500/180Нижнеилимский район
Подведение итогов не позднее
02.07.2019 12:0002.07.2019 12:0002.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927306Подведение итогов не позднее Брони конуса дробилки ККД-1500/180Нижнеилимский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Брони конуса дробилки ККД-1500/180
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Бронь конуса нижняя, чертеж № 1255.05.341-1 - 1шт. Бронь конуса средняя, чертеж № 1255.05.342-1 - 1шт. Бронь конуса верхняя , чертеж № 1255.05.343-1 - 1шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
При доставке грузов в крупнотоннажных контейнерах до ст. Коршуниха-Ангарская ВСЖД, код 925701, с подачей на пути необщего пользования ПАО "Коршуновский ГОК", код 7267. При доставке автомобильным транспортом до склада Грузополучателя (Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, улица Промышленная, 5)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
25
B
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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