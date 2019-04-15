Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

При доставке грузов в крупнотоннажных контейнерах до ст. Коршуниха-Ангарская ВСЖД, код 925701, с подачей на пути необщего пользования ПАО "Коршуновский ГОК", код 7267. При доставке автомобильным транспортом до склада Грузополучателя (Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, улица Промышленная, 5)Рассчитать логистику >