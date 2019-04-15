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    Главная / Торги / Брони дробилок

    Брони дробилок

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.04.2019 12:0015.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927306Дата и время окончания срока приема заявок Брони нижней части дробилки ККД-1500/180Нижнеилимский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927306

    Уникальный номер закупки

    ГП 927306

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Брони дробилок

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 13:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация

    Существенные условия Приложение №3

    Проект договора

    Чертежи

    Технические задания

    Изменения в извещении

    Чертеж

    Чертеж

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-61-04 доб. 103

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    gizitdinova@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гизитдинова Светлана Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Закупки и тендеры Продукция горнодобывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Брони траверзы дробилки ККД-1450/180

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.04.2019 12:00 GMT +329.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927306Дата и время окончания срока приема заявок Брони траверзы дробилки ККД-1450/180Нижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    02.07.2019 12:0002.07.2019 12:0002.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927306Подведение итогов не позднее Брони траверзы дробилки ККД-1450/180Нижнеилимский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.07.201902.07.2019 12:0002.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927306Подведение итогов не позднее Брони траверзы дробилки ККД-1450/180Нижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Брони траверзы дробилки ККД-1450/180

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Бронь балки правая, чертеж № 1255.03.304-1 - 2шт. Бронь балки левая, чертеж №1255.03.305-1 - 2шт. Бронь балки, чертеж № 1255.03.306 - 4шт. Бронь ребра верхняя, чертеж №1255.03.307 - 2шт. Бронь ребра средняя, чертеж № 1255.03.308 - 2шт. Бронь ребра нижняя, чертеж №1255.03.309 - 2шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    При доставке грузов в крупнотоннажных контейнерах до ст. Коршуниха-Ангарская ВСЖД, код 925701, с подачей на пути необщего пользования ПАО "Коршуновский ГОК", код 7267. При доставке автомобильным транспортом до склада Грузополучателя (Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, улица Промышленная, 5)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты - 100% отсрочка платежа по факту поставки продукции в течение 60 дней, цена за единицу продукции должна включать стоимость транспортировки, упаковки и т.п. Поставка на условиях DDP склад Покупателя.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    B

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бронь ребра нижняя 1255.03.309"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Бронь ребра средняя 1255.03.308"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Бронь ребра верхняя 1255.03.307"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Бронь балки 1255.03.306"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Бронь балки левая 1255.03.305-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Броня балки правая 1255.03.304-1"

    Кол-во: 2

    Лот 2

    Брони средней части дробилки ККД-1450/180

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.04.2019 12:00 GMT +329.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927306Дата и время окончания срока приема заявок Брони средней части дробилки ККД-1450/180Нижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    02.07.2019 12:0002.07.2019 12:0002.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927306Подведение итогов не позднее Брони средней части дробилки ККД-1450/180Нижнеилимский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.07.201902.07.2019 12:0002.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927306Подведение итогов не позднее Брони средней части дробилки ККД-1450/180Нижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Брони средней части дробилки ККД-1450/180

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Бронь 1-го пояса, чертеж № 1255.02.663 - 18 шт. Бронь 2-го пояса, чертеж № 1255.02.664 - 18 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    При доставке грузов в крупнотоннажных контейнерах до ст. Коршуниха-Ангарская ВСЖД, код 925701, с подачей на пути необщего пользования ПАО "Коршуновский ГОК", код 7267. При доставке автомобильным транспортом до склада Грузополучателя (Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, улица Промышленная, 5)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты - 100% отсрочка платежа по факту поставки продукции в течение 60 дней, цена за единицу продукции должна включать стоимость транспортировки, упаковки и т.п. Поставка на условиях DDP склад Покупателя.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    B

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Броня 2-го пояса 1255.02.664"

    Кол-во: 18

    "Позиция 2"

    "Броня 1-го пояса 1255.02.663"

    Кол-во: 18

    Лот 3

    Брони нижней части дробилки ККД-1500/180

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.04.2019 12:00 GMT +315.04.2019 12:0015.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927306Дата и время окончания срока приема заявок Брони нижней части дробилки ККД-1500/180Нижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    02.07.2019 12:0002.07.2019 12:0002.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927306Подведение итогов не позднее Брони нижней части дробилки ККД-1500/180Нижнеилимский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.07.201902.07.2019 12:0002.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927306Подведение итогов не позднее Брони нижней части дробилки ККД-1500/180Нижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Брони нижней части дробилки ККД-1500/180

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Бронь ребра 1255.01.302 - 4 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    При доставке грузов в крупнотоннажных контейнерах до ст. Коршуниха-Ангарская ВСЖД, код 925701, с подачей на пути необщего пользования ПАО "Коршуновский ГОК", код 7267. При доставке автомобильным транспортом до склада Грузополучателя (Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, улица Промышленная, 5)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты - 100% отсрочка платежа по факту поставки продукции в течение 60 дней, цена за единицу продукции должна включать стоимость транспортировки, упаковки и т.п. Поставка на условиях DDP склад Покупателя.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    B

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бронь ребра 1255.01.302 Бронь конуса нижняя 1255.05.341-1"

    Кол-во: 4

    Лот 4

    Брони конуса дробилки ККД-1500/180

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.04.2019 12:00 GMT +329.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927306Дата и время окончания срока приема заявок Брони конуса дробилки ККД-1500/180Нижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    02.07.2019 12:0002.07.2019 12:0002.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927306Подведение итогов не позднее Брони конуса дробилки ККД-1500/180Нижнеилимский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.07.201902.07.2019 12:0002.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927306Подведение итогов не позднее Брони конуса дробилки ККД-1500/180Нижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Брони конуса дробилки ККД-1500/180

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Бронь конуса нижняя, чертеж № 1255.05.341-1 - 1шт. Бронь конуса средняя, чертеж № 1255.05.342-1 - 1шт. Бронь конуса верхняя , чертеж № 1255.05.343-1 - 1шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    При доставке грузов в крупнотоннажных контейнерах до ст. Коршуниха-Ангарская ВСЖД, код 925701, с подачей на пути необщего пользования ПАО "Коршуновский ГОК", код 7267. При доставке автомобильным транспортом до склада Грузополучателя (Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, улица Промышленная, 5)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты - 100% отсрочка платежа по факту поставки продукции в течение 60 дней, цена за единицу продукции должна включать стоимость транспортировки, упаковки и т.п. Поставка на условиях DDP склад Покупателя.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    B

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бронь конуса верхняя 1255.05.343-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Бронь конуса средняя 1255.05.342-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Бронь конуса нижняя 1255.05.341-1"

    Кол-во: 1

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    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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