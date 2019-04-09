www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП927226
Уникальный номер закупки
0321к
Наименование закупки
ремонтно-строительные работы для нужд ПАО "Криогенмаш"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 17:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33 доб. 2583
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
korolkov@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Корольков Максим Николаевич
Место рассмотрения предложений
Балашиха
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы по ремонту кирпичной кладки и внутреннего водостока зданий цехов ПАО "Криогенмаш"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 16:00 GMT +309.04.2019 16:0009.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927226Дата и время окончания срока приема заявок работы по ремонту кирпичной кладки и внутреннего водостока зданий цехов ПАО "Криогенмаш"Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 16:0009.04.2019 16:0009.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927226Дата и время вскрытия заявок работы по ремонту кирпичной кладки и внутреннего водостока зданий цехов ПАО "Криогенмаш"Балашиха
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 11:3030.04.2019 11:3030.04.2019 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927226Подведение итогов не позднее работы по ремонту кирпичной кладки и внутреннего водостока зданий цехов ПАО "Криогенмаш"Балашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по ремонту кирпичной кладки и внутреннего водостока зданий цехов ПАО "Криогенмаш"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
45.21.13.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.