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Номер извещения
31907676356
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автомобильной техники большой грузоподъемности различных модификаций в 2019 году для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 18:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Почтовый адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Контактный телефон
+7 495 514-02-11
Факс
+7 495 514-02-11
Адрес электронной почты
U.Alekseeva@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеева Юлия Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка автомобильной техники большой грузоподъемности различных модификаций в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.04.2019 14:00 GMT +311.04.2019 14:0011.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907676356Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильной техники большой грузоподъемности различных модификаций в 2019 году Москва
Подведение итогов не позднее
31.05.2019 18:0031.05.2019 18:0031.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907676356Подведение итогов не позднее Поставка автомобильной техники большой грузоподъемности различных модификаций в 2019 году Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобильной техники большой грузоподъемности различных модификаций в 2019 году
Начальная цена
69 506 278,27
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
29.10.5
29.10.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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