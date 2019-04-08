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Номер извещения
31907669676
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд АО «ОКБ «Новатор»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 17:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41
Почтовый адрес
121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41
Контактный телефон
+7 495 230-05-50 доб. 712
Факс
+7 495 230-05-50
Адрес электронной почты
zakupki@ib-ps.ru
Ф.И.О. контактного лица
Репкин Денис Игоревич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд АО «ОКБ «Новатор»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 10:00 GMT +308.04.2019 10:0008.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907669676Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд АО «ОКБ «Новатор»г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 10:00GMT +308.04.2019 10:0008.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907669676Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд АО «ОКБ «Новатор»г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.04.201909.04.2019 14:0009.04.2019 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907669676Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд АО «ОКБ «Новатор»г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Подведение итогов не позднее
09.04.2019 17:0009.04.2019 17:0009.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907669676Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд АО «ОКБ «Новатор»г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
09.04.201909.04.2019 17:0009.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907669676Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд АО «ОКБ «Новатор»г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд АО «ОКБ «Новатор»
Начальная цена
969 014,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18. Территория страхования: Российская Федерация.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
65.12.21
65.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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