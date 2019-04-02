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    Главная / Торги / Приглашение делать оферты для заключения договора на поставку трубной продукции для производства работ на объекте: «Ремонт напорного канализационного коллектора от ГНС до ГСА (здание главной насосной станции, Киров, сл. Филейка 1н /скв 32807/; протяженность 3126м, инв.ном.50266) на участке от т.2.2 до т.4, от т.5 до ГСА, протяженностью 1405,6м» в г. Киров для нужд ООО «РКС-Инжиниринг»

    Приглашение делать оферты для заключения договора на поставку трубной продукции для производства работ на объекте: «Ремонт напорного канализационного коллектора от ГНС до ГСА (здание главной насосной станции, Киров, сл. Филейка 1н /скв 32807/; протяженность 3126м, инв.ном.50266) на участке от т.2.2 до т.4, от т.5 до ГСА, протяженностью 1405,6м» в г. Киров для нужд ООО «РКС-Инжиниринг»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 16:0002.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927224Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубной продукции для производства работ на объекте: «Ремонт напорного канализационного коллектора от ГНС до ГСА (здание главной насосной станции, Киров, сл. Филейка 1н /скв 32807/; протяженность 3126м, инв.ном.50266) на участке от т.2.2 до т.4, от т.5 до ГСА, протяженностью 1405,6м» в г. Киров для нужд ООО «РКС-Инжиниринг».ВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927224

    Уникальный номер закупки

    РКСИ-2019-ККС-2-П

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приглашение делать оферты для заключения договора на поставку трубной продукции для производства работ на объекте: «Ремонт напорного канализационного коллектора от ГНС до ГСА (здание главной насосной станции, Киров, сл. Филейка 1н /скв 32807/; протяженность 3126м, инв.ном.50266) на участке от т.2.2 до т.4, от т.5 до ГСА, протяженностью 1405,6м» в г. Киров для нужд ООО «РКС-Инжиниринг»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 17:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПДО_РКСИ-2019-ККС-2-П.rar

    Изменения в извещении

    Запрос_скидок.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РКС-ИНЖИНИРИНГ
    Все закупки и тендеры РКС-Инжиниринг

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Малая Полянка, дом 2, этаж 2, помещение I, ком. 2Б

    Почтовый адрес

    394061, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, Урицкого, дом 10

    Контактный телефон

    +7 473 233-14-53 доб. 6477

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@rcs-e.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Оплачко Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубной продукции для производства работ на объекте: «Ремонт напорного канализационного коллектора от ГНС до ГСА (здание главной насосной станции, Киров, сл. Филейка 1н /скв 32807/; протяженность 3126м, инв.ном.50266) на участке от т.2.2 до т.4, от т.5 до ГСА, протяженностью 1405,6м» в г. Киров для нужд ООО «РКС-Инжиниринг».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 23:0005.04.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927224Подведение итогов не позднее Поставка трубной продукции для производства работ на объекте: «Ремонт напорного канализационного коллектора от ГНС до ГСА (здание главной насосной станции, Киров, сл. Филейка 1н /скв 32807/; протяженность 3126м, инв.ном.50266) на участке от т.2.2 до т.4, от т.5 до ГСА, протяженностью 1405,6м» в г. Киров для нужд ООО «РКС-Инжиниринг».Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубной продукции для производства работ на объекте: «Ремонт напорного канализационного коллектора от ГНС до ГСА (здание главной насосной станции, Киров, сл. Филейка 1н /скв 32807/; протяженность 3126м, инв.ном.50266) на участке от т.2.2 до т.4, от т.5 до ГСА, протяженностью 1405,6м» в г. Киров для нужд ООО «РКС-Инжиниринг».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией ПДО.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией ПДО.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией ПДО.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РКС-Инжиниринг
    Все закупки и тендеры РКС-Инжиниринг

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Малая Полянка, дом 2, этаж 2, помещение I, ком. 2Б

    394061, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, Урицкого, дом 10

    Классификатор ОКПД2

    24.2

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Переход Ду1220х1020, стенка 12 мм с наружной изоляцией по ГОСТ Р 51164-98 (конструкция 11) и внутренней цементно-песчаной изоляцией "

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Отвод ⌀1220х12х1200мм, Ру=16 гр.45 ОСТ 34-10-752-98 с наружной изоляцией по ГОСТ Р 51164-98 (конструкция 11) и внутренней цементно-песчаной изоляцией "

    Кол-во: 9

    "Позиция 3"

    "Труба стальная электросварная ГОСТ 10706-76, сталь 20,сталь 17Г1С, сталь 17Г1С-у, Ду 1220 мм стенка 12 мм, класс прочности К52, ГОСТ 8696-74,10706-76,10706-76,20295-85(тип 2, тип 3), с наружной изоляцией по ГОСТ Р 51164-98 (конструкция 11) и внутренней цементно-песчаной изоляцией в соответствии с требованиями опросного листа"

    Кол-во: 150

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