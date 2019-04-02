Приглашение делать оферты для заключения договора на поставку трубной продукции для производства работ на объекте: «Ремонт напорного канализационного коллектора от ГНС до ГСА (здание главной насосной станции, Киров, сл. Филейка 1н /скв 32807/; протяженность 3126м, инв.ном.50266) на участке от т.2.2 до т.4, от т.5 до ГСА, протяженностью 1405,6м» в г. Киров для нужд ООО «РКС-Инжиниринг»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП927224 Уникальный номер закупки РКСИ-2019-ККС-2-П Номер закупки Наименование закупки Приглашение делать оферты для заключения договора на поставку трубной продукции для производства работ на объекте: «Ремонт напорного канализационного коллектора от ГНС до ГСА (здание главной насосной станции, Киров, сл. Филейка 1н /скв 32807/; протяженность 3126м, инв.ном.50266) на участке от т.2.2 до т.4, от т.5 до ГСА, протяженностью 1405,6м» в г. Киров для нужд ООО «РКС-Инжиниринг» Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционные торги Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РКС-ИНЖИНИРИНГ

Все закупки и тендеры РКС-Инжиниринг Юридический адрес 119180, Российская Федерация, Москва, Малая Полянка, дом 2, этаж 2, помещение I, ком. 2Б Почтовый адрес 394061, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, Урицкого, дом 10 Контактный телефон +7 473 233-14-53 доб. 6477 Факс -- Адрес электронной почты zakupki@rcs-e.ru Ф.И.О. контактного лица Оплачко Андрей Николаевич Место рассмотрения предложений Воронеж Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова: ремонт

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