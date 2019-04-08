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    Главная / Торги / Право поставки запасных частей и комплектующих для нужд вагонного депо филиала АО «Нефтетранспорт» в г. Салават.

    Право поставки запасных частей и комплектующих для нужд вагонного депо филиала АО «Нефтетранспорт» в г. Салават.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 10:0008.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927227Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и комплектующих для нужд вагонного депо филиала АО «Нефтетранспорт» в г. Салават.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927227

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право поставки запасных частей и комплектующих для нужд вагонного депо филиала АО «Нефтетранспорт» в г. Салават.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 17:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕФТЕТРАНСПОРТ
    Все закупки и тендеры АО НЕФТЕТРАНСПОРТ

    Юридический адрес

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 18, Лит. А, пом 19-Н

    Почтовый адрес

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 18, Лит. А, пом 19-Н

    Контактный телефон

    +7 812 332-21-96

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    martynov.vy@neftetransport.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мартынов Вадим Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    транспорт, вагон

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей и комплектующих для нужд вагонного депо филиала АО «Нефтетранспорт» в г. Салават.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 10:00 GMT +308.04.2019 10:0008.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927227Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и комплектующих для нужд вагонного депо филиала АО «Нефтетранспорт» в г. Салават.Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 10:0008.04.2019 10:0008.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927227Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей и комплектующих для нужд вагонного депо филиала АО «Нефтетранспорт» в г. Салават.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.201916.04.2019 17:0016.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927227Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и комплектующих для нужд вагонного депо филиала АО «Нефтетранспорт» в г. Салават.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и комплектующих для нужд вагонного депо филиала АО «Нефтетранспорт» в г. Салават.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕФТЕТРАНСПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НЕФТЕТРАНСПОРТ
    Все закупки и тендеры АО НЕФТЕТРАНСПОРТ

    Адрес местонахождения

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 18, Лит. А, пом 19-Н

    Классификатор ОКПД2

    30.20.32

    Вагоны железнодорожные или трамвайные пассажирские немоторные; вагоны багажные и прочие вагоны специального назначения

    30.20.31

    Средства транспортные, предназначенные для технического обслуживания или ремонта железнодорожных или трамвайных путей

    20.10.21.911

    Заготовки хвойных пород для деталей строительства, железнодорожных вагонов, мебели, сельскохозяйственных машин, грузовых автомашин, судостроения, обозостроения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штуцер (Гайка подводящей тру-бы)"

    Кол-во: 102

    "Позиция 2"

    "Штурвал ручного тормоза"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Шкворень"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Валик подъемника "

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Валик подвески башмака "

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Балочка центрирующая ав-ки СА-3 "

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Балка опорная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Авторежим "

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Авторегулятор торм. рыч. пере-дачи"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Запасной резервуар"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Двухкамерный резервуар"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Цепь расцепного привода "

    Кол-во: 8

    "Позиция 13"

    "Сетка пылеуловка"

    Кол-во: 50

    "Позиция 14"

    "Пружина рессорного комплекта (внутренняя) тележки 18-100"

    Кол-во: 375

    "Позиция 15"

    "Пружина рессорного комплекта (наружная) тележки 18-100"

    Кол-во: 245

    "Позиция 16"

    "Прокладка сменная на буксовый узел 4-х лепестковая"

    Кол-во: 363

    "Позиция 17"

    "Прокладка сменная на буксовый узел 2-х лепестковая"

    Кол-во: 301

    "Позиция 18"

    "Прокладка подпятника"

    Кол-во: 85

    "Позиция 19"

    "Предохранитель замка автосцепки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Подвижная фрикционная планка"

    Кол-во: 30

    "Позиция 21"

    "Плита упорная 106.00.003-0"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Кронштейн расцепного привода "

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Кран разобщительный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Кран концевой"

    Кол-во: 36

    "Позиция 25"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 800

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