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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907669556
Уникальный номер закупки
312
Наименование закупки
Поставка топлива
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 17:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
Почтовый адрес
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
Контактный телефон
+7 495 484-00-10
Факс
+7 499 940-09-99
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бензина автомобильного
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 10:00 GMT +308.04.2019 10:0008.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907669556Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бензина автомобильногоМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.04.2019 17:3011.04.2019 17:3011.04.2019 17:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907669556Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка бензина автомобильногоМосква
Дата и время проведения
12.04.2019 10:0012.04.2019 10:0012.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31907669556Дата и время проведения Поставка бензина автомобильногоМосква
Подведение итогов не позднее
17.04.2019 17:3017.04.2019 17:3017.04.2019 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907669556Подведение итогов не позднее Поставка бензина автомобильногоМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бензина автомобильного
Начальная цена
17 459 870,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
872 993,50 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделом 4 «Спецификация» и с разделом 5 «Проект договора»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с разделом 4 «Спецификация» и с разделом 5 «Проект договора»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО АЛМАЗ
Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ
Адрес местонахождения
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
19.20.21.100
19.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 380000
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