www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907669526
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка питьевой воды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 17:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, двлд. 46, стр. 1
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, двлд. 46, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 287-39-82
Факс
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Адрес электронной почты
gusev@gazpromgrm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гусев Иван Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка питьевой воды
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка питьевой воды
Начальная цена
271 426,97
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКВА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКВА
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, двлд. 46, стр. 1
11.07
47.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2300
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