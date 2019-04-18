Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Полуботинки кожаные с металлическим подноском р.43" Кол-во: 20

"Позиция 2" "Полуботинки кожаные с металлическим подноском р.42" Кол-во: 20

"Позиция 3" "Полуботинки кожаные с металлическим подноском р.41" Кол-во: 20

"Позиция 4" "Полуботинки кожаные с металлическим подноском р.40" Кол-во: 15

"Позиция 5" "Полуботинки кожаные с металлическим подноском р.39" Кол-во: 20

"Позиция 6" "Гамаши сварщика Profi из кожи-спилка длиной 36 см, защита от колена до стопы" Кол-во: 15

"Позиция 7" "Фартук КЩС прорезиненный тип Б (средний )" Кол-во: 30

"Позиция 8" "Перчатки с нитриловым покрытием антивибрационные Atthis" Кол-во: 20

"Позиция 9" "Ботинки кожаные рабочие металлическим подноском р-р 46" Кол-во: 6

"Позиция 10" "Ботинки кожаные рабочие металлическим подноском р-р 45" Кол-во: 30

"Позиция 11" "Ботинки кожаные рабочие металлическим подноском р-р 44" Кол-во: 35

"Позиция 12" "Ботинки кожаные рабочие металлическим подноском р-р 43" Кол-во: 35

"Позиция 13" "Ботинки кожаные рабочие металлическим подноском р-р 42" Кол-во: 35

"Позиция 14" "Ботинки кожаные рабочие металлическим подноском р-р 41" Кол-во: 15

"Позиция 15" "Ботинки кожаные рабочие металлическим подноском р-р 40" Кол-во: 10

"Позиция 16" "Ботинки кожаные рабочие металлическим подноском р-р 38" Кол-во: 15

"Позиция 17" "Ботинки кожаные рабочие металлическим подноском р-р 37" Кол-во: 5

"Позиция 18" "Костюм брезентовый для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке р-р 60/62 рост 180/188" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Костюм брезентовый для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке р-р 60/62 рост 170/176" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Костюм брезентовый для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке р-р 56/58 рост 170/176" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Костюм брезентовый для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке р-р 52/54 рост 180/188" Кол-во: 3

"Позиция 22" "Костюм брезентовый для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке р-р 48/50 рост 170-176" Кол-во: 4

"Позиция 23" "Костюм брезентовый для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке р-р 44/46 рост 170-176" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Маска сварочная ресанта мс-3" Кол-во: 6

"Позиция 25" "Подшлемник" Кол-во: 300

"Позиция 26" "Нарукавник брезентовый" Кол-во: 500

"Позиция 27" "Респиратор Алина - АВ" Кол-во: 5000

"Позиция 28" "Рукавицы антивибрационные х/б с брезентовыми наладонниками" Кол-во: 4000

"Позиция 29" "Рукавицы комбинированные х/б с брезентовым наладонником тип В" Кол-во: 4000

"Позиция 30" "Перчатки нитриловые обливные с твердым манжетом" Кол-во: 360

"Позиция 31" "Перчатки 5н.кругловязанные х/б с ПВХ покрытием" Кол-во: 3000

"Позиция 32" "Краги спилковые пятипалые на подкладке, пар" Кол-во: 300

"Позиция 33" "Вачеги суконные со спилком на подкладке, пар" Кол-во: 800

"Позиция 34" "Фартук брезентовый с огнеупорной отделкой удлинённый" Кол-во: 200

"Позиция 35" "Каска оранжевая" Кол-во: 100

"Позиция 36" "Крем защитный" Кол-во: 3000

"Позиция 37" "Крем восстанавливающий" Кол-во: 2000

"Позиция 38" "Паста очищающая" Кол-во: 1000

"Позиция 39" "Покровное стекло размер 110х90" Кол-во: 400

"Позиция 40" "Комплект светофильтров к защитному щитку сварщика №12 размер 110х90" Кол-во: 50

"Позиция 41" "Комплект светофильтров к защитному щитку сварщика №11 размер 110х90" Кол-во: 50

"Позиция 42" "Комплект светофильтров к защитному щитку сварщика №10 размер 110х90" Кол-во: 50