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    Главная / Торги / Спецодежда, СИЗы

    Спецодежда, СИЗы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.04.2019 13:2018.04.2019 13:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927222Дата и время окончания срока приема заявок Спецодежда и СИЗыКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927222

    Уникальный номер закупки

    142

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Спецодежда, СИЗы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 17:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение 142

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2106

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Romanovskaya@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романовская Екатерина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

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    Список лотов

    Лот 1

    Спецодежда и СИЗы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.04.2019 13:20 GMT +318.04.2019 13:2018.04.2019 13:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927222Дата и время окончания срока приема заявок Спецодежда и СИЗыКолпино

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 17:3030.04.2019 17:3030.04.2019 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927222Подведение итогов не позднее Спецодежда и СИЗыКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 17:3030.04.2019 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927222Подведение итогов не позднее Спецодежда и СИЗыКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Спецодежда и СИЗы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в рамках извещения №142

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в рамках извещения №142Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в рамках извещения №142
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    32.99.11

    Уборы головные защитные и средства защиты прочие

    19.30.3

    Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полуботинки кожаные с металлическим подноском р.43"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Полуботинки кожаные с металлическим подноском р.42"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Полуботинки кожаные с металлическим подноском р.41"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Полуботинки кожаные с металлическим подноском р.40"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "Полуботинки кожаные с металлическим подноском р.39"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Гамаши сварщика Profi из кожи-спилка длиной 36 см, защита от колена до стопы"

    Кол-во: 15

    "Позиция 7"

    "Фартук КЩС прорезиненный тип Б (средний )"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Перчатки с нитриловым покрытием антивибрационные Atthis"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Ботинки кожаные рабочие металлическим подноском р-р 46"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Ботинки кожаные рабочие металлическим подноском р-р 45"

    Кол-во: 30

    "Позиция 11"

    "Ботинки кожаные рабочие металлическим подноском р-р 44"

    Кол-во: 35

    "Позиция 12"

    "Ботинки кожаные рабочие металлическим подноском р-р 43"

    Кол-во: 35

    "Позиция 13"

    "Ботинки кожаные рабочие металлическим подноском р-р 42"

    Кол-во: 35

    "Позиция 14"

    "Ботинки кожаные рабочие металлическим подноском р-р 41"

    Кол-во: 15

    "Позиция 15"

    "Ботинки кожаные рабочие металлическим подноском р-р 40"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Ботинки кожаные рабочие металлическим подноском р-р 38"

    Кол-во: 15

    "Позиция 17"

    "Ботинки кожаные рабочие металлическим подноском р-р 37"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Костюм брезентовый для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке р-р 60/62 рост 180/188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Костюм брезентовый для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке р-р 60/62 рост 170/176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Костюм брезентовый для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке р-р 56/58 рост 170/176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Костюм брезентовый для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке р-р 52/54 рост 180/188"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Костюм брезентовый для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке р-р 48/50 рост 170-176"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Костюм брезентовый для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке р-р 44/46 рост 170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Маска сварочная ресанта мс-3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 25"

    "Подшлемник"

    Кол-во: 300

    "Позиция 26"

    "Нарукавник брезентовый"

    Кол-во: 500

    "Позиция 27"

    "Респиратор Алина - АВ"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 28"

    "Рукавицы антивибрационные х/б с брезентовыми наладонниками"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 29"

    "Рукавицы комбинированные х/б с брезентовым наладонником тип В"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 30"

    "Перчатки нитриловые обливные с твердым манжетом"

    Кол-во: 360

    "Позиция 31"

    "Перчатки 5н.кругловязанные х/б с ПВХ покрытием"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 32"

    "Краги спилковые пятипалые на подкладке, пар"

    Кол-во: 300

    "Позиция 33"

    "Вачеги суконные со спилком на подкладке, пар"

    Кол-во: 800

    "Позиция 34"

    "Фартук брезентовый с огнеупорной отделкой удлинённый"

    Кол-во: 200

    "Позиция 35"

    "Каска оранжевая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 36"

    "Крем защитный"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 37"

    "Крем восстанавливающий"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 38"

    "Паста очищающая"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 39"

    "Покровное стекло размер 110х90"

    Кол-во: 400

    "Позиция 40"

    "Комплект светофильтров к защитному щитку сварщика №12 размер 110х90"

    Кол-во: 50

    "Позиция 41"

    "Комплект светофильтров к защитному щитку сварщика №11 размер 110х90"

    Кол-во: 50

    "Позиция 42"

    "Комплект светофильтров к защитному щитку сварщика №10 размер 110х90"

    Кол-во: 50

    "Позиция 43"

    "Комплект светофильтров к защитному щитку сварщика №9 размер 110х90"

    Кол-во: 50

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