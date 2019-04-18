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Номер извещения
ГП927222
Уникальный номер закупки
142
Наименование закупки
Спецодежда, СИЗы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 17:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2106
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
Ekaterina.Romanovskaya@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Романовская Екатерина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Спецодежда и СИЗы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.04.2019 13:20 GMT +318.04.2019 13:2018.04.2019 13:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927222Дата и время окончания срока приема заявок Спецодежда и СИЗыКолпино
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 17:3030.04.2019 17:3030.04.2019 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927222Подведение итогов не позднее Спецодежда и СИЗыКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Спецодежда и СИЗы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в рамках извещения №142
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в рамках извещения №142Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
32.99.11
19.30.3
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 6
Кол-во: 30
Кол-во: 35
Кол-во: 35
Кол-во: 35
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 300
Кол-во: 500
Кол-во: 5000
Кол-во: 4000
Кол-во: 4000
Кол-во: 360
Кол-во: 3000
Кол-во: 300
Кол-во: 800
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 3000
Кол-во: 2000
Кол-во: 1000
Кол-во: 400
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
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