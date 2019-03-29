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Номер извещения
ГП927219
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Работы по перепланировке и устройству инженерных систем и сетей, выделенной части помещений здания под офис, расположенного по адресу г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 15, МФЦ «Меркурий Тауэр»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 16:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44
Почтовый адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44
Контактный телефон
+7 812 748-63-08
Факс
+7 812 748-63-08
Адрес электронной почты
zakupki@ksrc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тютерев Антон Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Работы по перепланировке и устройству инженерных систем и сетей, выделенной части помещений здания под офис, расположенного по адресу г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 15, МФЦ «Меркурий Тауэр»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927219Подведение итогов не позднее Работы по перепланировке и устройству инженерных систем и сетей, выделенной части помещений здания под офис, расположенного по адресу г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 15, МФЦ «Меркурий Тауэр» Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по перепланировке и устройству инженерных систем и сетей, выделенной части помещений здания под офис, расположенного по адресу г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 15, МФЦ «Меркурий Тауэр»
Начальная цена
32 516 212,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией предварительного квалификационного отбора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Москва, , 1-й Красногвардейский пр. 15, многофункциональный комплекс «Меркурий Тауэр», часть этажа 12, нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0004042:5330.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП Крыловский государственный научный центр
Все закупки и тендеры ФГУП Крыловский государственный научный центр
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44
43.2
43.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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