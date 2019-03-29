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    Главная / Торги / Работы по перепланировке и устройству инженерных систем и сетей, выделенной части помещений здания под офис, расположенного по адресу г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 15, МФЦ «Меркурий Тауэр»

    Работы по перепланировке и устройству инженерных систем и сетей, выделенной части помещений здания под офис, расположенного по адресу г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 15, МФЦ «Меркурий Тауэр»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927219Дата и время окончания срока приема заявок Работы по перепланировке и устройству инженерных систем и сетей, выделенной части помещений здания под офис, расположенного по адресу г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 15, МФЦ «Меркурий Тауэр» Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927219

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Работы по перепланировке и устройству инженерных систем и сетей, выделенной части помещений здания под офис, расположенного по адресу г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 15, МФЦ «Меркурий Тауэр»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 16:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация предварительного квалификационного отбора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Федеральное государственное унитарное предприятие «Крыловский государственный научный центр»
    Все закупки и тендеры ФГУП Крыловский государственный научный центр

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44

    Контактный телефон

    +7 812 748-63-08

    Факс

    +7 812 748-63-08

    Адрес электронной почты

    zakupki@ksrc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тютерев Антон Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Работы строительно-монтажные прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по перепланировке и устройству инженерных систем и сетей, выделенной части помещений здания под офис, расположенного по адресу г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 15, МФЦ «Меркурий Тауэр»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927219Подведение итогов не позднее Работы по перепланировке и устройству инженерных систем и сетей, выделенной части помещений здания под офис, расположенного по адресу г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 15, МФЦ «Меркурий Тауэр» Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по перепланировке и устройству инженерных систем и сетей, выделенной части помещений здания под офис, расположенного по адресу г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 15, МФЦ «Меркурий Тауэр»

    Начальная цена

    32 516 212,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией предварительного квалификационного отбора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Москва, , 1-й Красногвардейский пр. 15, многофункциональный комплекс «Меркурий Тауэр», часть этажа 12, нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0004042:5330.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией предварительного квалификационного отбора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП Крыловский государственный научный центр
    Все закупки и тендеры ФГУП Крыловский государственный научный центр

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44

    Классификатор ОКПД2

    43.2

    Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы

    Классификатор ОКВЭД2

    43.29

    Производство прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих строительно-монтажных работ"

    Кол-во: 1

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