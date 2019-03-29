Работы по перепланировке и устройству инженерных систем и сетей, выделенной части помещений здания под офис, расположенного по адресу г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 15, МФЦ «Меркурий Тауэр»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП927219 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Работы по перепланировке и устройству инженерных систем и сетей, выделенной части помещений здания под офис, расположенного по адресу г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 15, МФЦ «Меркурий Тауэр» Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация предварительного квалификационного отбора

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Федеральное государственное унитарное предприятие «Крыловский государственный научный центр»

Все закупки и тендеры ФГУП Крыловский государственный научный центр Юридический адрес 196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44 Почтовый адрес 196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44 Контактный телефон +7 812 748-63-08 Факс +7 812 748-63-08 Адрес электронной почты zakupki@ksrc.ru Ф.И.О. контактного лица Тютерев Антон Вячеславович Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город Закупки и тендеры Работы строительно-монтажные прочие Ключевые слова:

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