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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для грузовых автомобилей УРАЛ (ДВС ЯМЗ).

    Поставка запасных частей для грузовых автомобилей УРАЛ (ДВС ЯМЗ).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 15:3003.04.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927523Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для грузовых автомобилей УРАЛ (ДВС ЯМЗ).Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927523

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для грузовых автомобилей УРАЛ (ДВС ЯМЗ).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 15:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Шаблон договора поставки ООО ГАС

    Документация

    ТКП

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4393

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    ig.doronin@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Доронин Игорь Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для грузовых автомобилей УРАЛ (ДВС ЯМЗ).

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.04.201911.04.2019 16:0011.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927523Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для грузовых автомобилей УРАЛ (ДВС ЯМЗ).Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для грузовых автомобилей УРАЛ (ДВС ЯМЗ).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    29.3

    Части и принадлежности для автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вилка с опорой КПП ЯМЗ 184-1601202-75"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Диск ведомый в сборе 491878004400"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Муфта выключения сцепления 343151000755"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Диск нажимной 323482000453"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Выключатель кнопочный 11.3704-01"

    Кол-во: 14

    "Позиция 6"

    "Стекло лобовое Урал 4320X-5206010"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Выключатель клавиша ВК343-01.06"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Редуктор среднего моста УРАЛ 4320Х-2502007"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Кольцо уплотнительное 125-130-36-2 5340.1002031-01"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "Вкладыш коренного подшипника нижний 5340.1005171"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Вкладыш коренного подшипника верхний 5340.1005170"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Вкладыш шатунный верхний 5340.1004058"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Термостат ТС107-02М (70гр)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Прокладка головки блока ЯМЗ 236Д-1003212"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Датчик включения вентилятора ТМ108"

    Кол-во: 32

    "Позиция 16"

    "Фонарь габаритный Урал 90.3731"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Фара Урал 62.3711200-09"

    Кол-во: 12

    "Позиция 18"

    "Термостат МАЗ ТС107-1306100-06"

    Кол-во: 8

    "Позиция 19"

    "Полукольцо упорного подшипника МАЗ 236-1005183-Д"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Вкладыши шатунных подшипников ДААЗ 236-1000104-В2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Болт М10*22*13 ЯМЗ 310122-П29"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Болт коллектора выпускнго ЯМЗ 240Н-1008504"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Трубка топливная ЯМЗ 236-1104370"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Прокладка клапанной крышки ЯМЗ 236-1003270"

    Кол-во: 32

    "Позиция 25"

    "Гайка подшипников колеса УРАЛ 4320-3103076"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Шланг соединительный в сборе УРАЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Шатун в сборе ЯМЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Форсунка АЗПИ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Фонарь задний левый МАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Усилитель пневматический задний с ГТЦ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Турбокомпрессор ЯМЗ-236НЕ2 Урал ТКР90-14"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Турбокомпрессор ЯМЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Сиденье водителя в сборе Урал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Сальник 70*92"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Рессора передняя (12 листов) УРАЛ 55571-2902014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Ремкомплект выпускного коллектора ЯМЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Радиатор УРАЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Прокладка выпускного коллектора ЯМЗ 236-1008050"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Модуль управления Авар"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Механизм рулевой Урал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Механизм клиновой Fenox"

    Кол-во: 6

    "Позиция 42"

    "Кран отопителя УРАЛ 5557-8101180"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Компрессор ЗИЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Кольцо уплотнительное УРАЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Кольцо уплотнительное УРАЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Колодка тормозная УРАЛ 4320БУ-3501090"

    Кол-во: 12

    "Позиция 47"

    "Зеркало основное Урал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Замок двери правый Урал 5323РХ-6105023"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Датчик температуры МАЗ, КРАЗ, КАМАЗ 141.3828"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Гильза с поршнем и кольцами в сборе ЯМЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 51"

    "Гидроусилитель рулевого управления в сборе УРАЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Генератор Урал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Блок переключателей стеклоподъёмников Урал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Бачок расширительный Камаз"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Щетка стеклоочистителя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Форсунка АЗПИ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 57"

    "Указатель давления масла"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Сиденье"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Сидение водительское пневмо Урал next"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Переключатель подрулевой ЗИЛ-4331,5301,МАЗ указателей поворота Н/О"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Переключатель подрулевой ЗИЛ-4331,5301 стеклоочистителя Н/О"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Педаль акселератора электронная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Омыватель электрический 24В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Омыватель электрический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Насос гидроусилителя Урал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Замок зажигания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Двухточечный ремень безопасности пассажира в сборе"

    Кол-во: 60

    "Позиция 68"

    "Вязкостная муфта Урал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Бачок ГТЦ"

    Кол-во: 1

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    Тверская область
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    14.01.2022 г., 12:22
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    24 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 12:23
    Дата аукциона:
    16.02.2022 г., 11:00
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