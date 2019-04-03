Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

В соответствии с документацией

В соответствии с документацией Рассчитать логистику >

В соответствии с документацией

ГАС Все закупки и тендеры ГАС

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Зажим промежуточный PS1500 EKF PROxima" Кол-во: 20

"Позиция 2" "Зажим Р1Х-95 16-95 mm2 1,5-10mm прокалывающий ответвительный" Кол-во: 40

"Позиция 3" "Наконечник ТМЛ 70-10-13 ГОСТ 7386-80 кабельный медный" Кол-во: 16

"Позиция 4" "Наконечник НШВИ 6,0-12 штыревой втулочный изолированный" Кол-во: 500

"Позиция 5" "Кабель силовой гибкий сечением жилы КГ-хл 5х6" Кол-во: 128

"Позиция 6" "Кабель силовой гибкий сечением жилы КГ-хл 4х10" Кол-во: 80

"Позиция 7" "Самонесущий изолированный провод сечением жилы 4х16мм2 СИП-2А" Кол-во: 180

"Позиция 8" "Самонесущий изолированный провод сечением жилы 4х70мм2 СИП-2А" Кол-во: 260

"Позиция 9" "Модуль-консоль, светодиодный светильник 196 Вт МК-3" Кол-во: 6

"Позиция 10" "Ящик управления освещением ЯУО-9601-3474 IP54 (25А, ФР=РВМ) ЯУО-9601-3474. Электрснабжение ВПС" Кол-во: 2

"Позиция 11" "Щит распределительный навесной ЩРн-24з-047У2 350х310х120 с шинами N и РЕ. Степень защиты IP54 с вводным трехполюсными автоматическим выключателем ВА47-100-3; Iн=40А на отходящих линиях трехполюсные: ВА47-100-3; Iн=32А-3шт. Электроснабжение ВПС" Кол-во: 8

"Позиция 12" "Главный распределительный щит ГРЩ -1600А с перекдным рубульником РПП-1600 на вводе и автоматическими выключателями на отходящих линиях ВА-88-35 Iн=250А-2шт; ВА-88-35 Iн=200А-2шт; ВА-88-35 Iн=160А-1шт; ВА-47-100 Iн=63А-2шт. Электроснабжение ВПС" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Бирка кабельная У-134 У3,5 (100 шт.)" Кол-во: 4700

"Позиция 14" "Клемы WAGO 222-413 (упаковка– 50шт)" Кол-во: 47

"Позиция 15" "Изолента хб" Кол-во: 94

"Позиция 16" "Кабель электрический в ПВХ изоляции NYM-J 5х4" Кол-во: 60

"Позиция 17" "Кабель электрический в ПВХ изоляции NYM-J 5х2,5" Кол-во: 850

"Позиция 18" "Кабель электрический в огнебиозащитной оплетке ОБЭКА NYM-J 3х2,5" Кол-во: 3550

"Позиция 19" "Кабель электрический в огнебиозащитной оплетке ОБЭКА NYM-J 3х1,5" Кол-во: 1550

"Позиция 20" "Коробка ответвительная 100х100х50" Кол-во: 210

"Позиция 21" "Розетка переносная (оранжевая) ABL art 1479070" Кол-во: 17

"Позиция 22" "Розетка (колодка) каучук тройная код 3101-308-2300" Кол-во: 396

"Позиция 23" "Выключатель поворотный А-16-01" Кол-во: 74

"Позиция 24" "Светодиодный светильник 12Вт AC/DC24-36V IP65" Кол-во: 2

"Позиция 25" "Светодиодный линейный светильник -24В IP66 SV-GNLINER-20-430" Кол-во: 5

"Позиция 26" "Светильник уличный SV-57205-W" Кол-во: 47

"Позиция 27" "Светильник светодиодный 20Вт CENTER-02.12.020.4265 4000К; IP65" Кол-во: 12

"Позиция 28" "Светильник светодиодный 18Вт LED 61 001 DPO-02-18-4K 4000К; IP20" Кол-во: 83

"Позиция 29" "Автоматическим выключателем ВА47-29-3, Iн=25А 3Р" Кол-во: 26

"Позиция 30" "Автоматическим выключателем ВА47-29-3 Iн=16А" Кол-во: 22

"Позиция 31" "Щит распределительный навесной 350х310х120, с ЩРн-24з с вводным трехполюсным автоматическим выключателем ВА47-29-3, Iн=32А; на вводе; на отходящих линиях двухполюсный: АВДТ32 25/0,03А; Iнр=16А; Iут=0,03А - 1шт; АВДТ32 25/0,03А; Iнр=25; Iут=0,03А - 1шт; четырехполюсный: АД14 25/0,03А; Iнр=16А; Iут=0,03А -1шт; АД14 25/0,03А; Iнр=25; Iут=0,03А - 1шт;" Кол-во: 3

"Позиция 32" "Щит распределительный навесной 540х310х120, с ЩРн-36з с шинами N и PE. Степень защиты IP54 с вводным трехполюсным автоматическим выключателем ВА47-29-3, Iн=40А; на вводе; на отходящих линиях трехполюсные автоматическим выключатели: ВА47-29-3 Iн=32-1шт; однополюсные автоматическим выключатели: ВА47-29-1 Iн=10А-2шт; дифференциальные автоматы: двухполюсный: АВДТ32 25/0,03А; Iнр=16А; Iут=0,03А - 4шт;" Кол-во: 3

"Позиция 33" "Щит распределительный навесной 540х310х120 ЩРн-36з с шинами N и PE. Степень защиты IP54 с вводным трехполюсным автоматическим выключателем ВА47-29-3, Iн=25А; на вводе; на отходящих линиях однополюсные автоматическим выключатели: ВА47-29-1 Iн=10А - 2шт; трехполюсные автоматическим выключатели: ВА47-29-3 Iн=16А - 1шт дифференциальные автоматы:- двухполюсный: АВДТ 32 25/0,03А; Iнр=16А; Iут=0,03А - 4шт" Кол-во: 16

"Позиция 34" "Щит распределительный навесной 350х310х120 ЩРн-24з с шинами N и PE. Степень защиты IP54 с вводным однополюсным автоматическим выключателем ВА47-29-3, Iн=20А; на вводе; на отходящих линиях однополюсные автоматическим выключатели: ВА47-29-1 Iн=10А-4шт; Источник бесперебойноно питания 12В, 3А Блок питания AC-DC Din, 100Вт, выход 24В/4.2A дифференциальные автоматы:двухполюсный: АВДТ32 25/0,03А; Iнр=16А; Iут=0,03А - 1шт;" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Автоматическим выключателем ВА47-29-1 Iн=10А" Кол-во: 52