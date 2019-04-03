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    Главная / Торги / Поставка электротехнических материалов

    Поставка электротехнических материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 12:4803.04.2019 12:48Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927233Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнических материаловМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927233

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электротехнических материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 19:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    1. Палатка для проживания ЧС - 95

    ВПС 21-02-2018-ЭС.72

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    ДЗП

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4333

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    a.okhotina@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Охотина Анна Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электротехнических материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.04.201911.04.2019 20:0011.04.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927233Подведение итогов не позднее Поставка электротехнических материаловМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнических материалов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Зажим промежуточный PS1500 EKF PROxima"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Зажим Р1Х-95 16-95 mm2 1,5-10mm прокалывающий ответвительный"

    Кол-во: 40

    "Позиция 3"

    "Наконечник ТМЛ 70-10-13 ГОСТ 7386-80 кабельный медный"

    Кол-во: 16

    "Позиция 4"

    "Наконечник НШВИ 6,0-12 штыревой втулочный изолированный"

    Кол-во: 500

    "Позиция 5"

    "Кабель силовой гибкий сечением жилы КГ-хл 5х6"

    Кол-во: 128

    "Позиция 6"

    "Кабель силовой гибкий сечением жилы КГ-хл 4х10"

    Кол-во: 80

    "Позиция 7"

    "Самонесущий изолированный провод сечением жилы 4х16мм2 СИП-2А"

    Кол-во: 180

    "Позиция 8"

    "Самонесущий изолированный провод сечением жилы 4х70мм2 СИП-2А"

    Кол-во: 260

    "Позиция 9"

    "Модуль-консоль, светодиодный светильник 196 Вт МК-3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Ящик управления освещением ЯУО-9601-3474 IP54 (25А, ФР=РВМ) ЯУО-9601-3474. Электрснабжение ВПС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Щит распределительный навесной ЩРн-24з-047У2 350х310х120 с шинами N и РЕ. Степень защиты IP54 с вводным трехполюсными автоматическим выключателем ВА47-100-3; Iн=40А на отходящих линиях трехполюсные: ВА47-100-3; Iн=32А-3шт. Электроснабжение ВПС"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "Главный распределительный щит ГРЩ -1600А с перекдным рубульником РПП-1600 на вводе и автоматическими выключателями на отходящих линиях ВА-88-35 Iн=250А-2шт; ВА-88-35 Iн=200А-2шт; ВА-88-35 Iн=160А-1шт; ВА-47-100 Iн=63А-2шт. Электроснабжение ВПС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Бирка кабельная У-134 У3,5 (100 шт.)"

    Кол-во: 4700

    "Позиция 14"

    "Клемы WAGO 222-413 (упаковка– 50шт)"

    Кол-во: 47

    "Позиция 15"

    "Изолента хб"

    Кол-во: 94

    "Позиция 16"

    "Кабель электрический в ПВХ изоляции NYM-J 5х4"

    Кол-во: 60

    "Позиция 17"

    "Кабель электрический в ПВХ изоляции NYM-J 5х2,5"

    Кол-во: 850

    "Позиция 18"

    "Кабель электрический в огнебиозащитной оплетке ОБЭКА NYM-J 3х2,5"

    Кол-во: 3550

    "Позиция 19"

    "Кабель электрический в огнебиозащитной оплетке ОБЭКА NYM-J 3х1,5"

    Кол-во: 1550

    "Позиция 20"

    "Коробка ответвительная 100х100х50"

    Кол-во: 210

    "Позиция 21"

    "Розетка переносная (оранжевая) ABL art 1479070"

    Кол-во: 17

    "Позиция 22"

    "Розетка (колодка) каучук тройная код 3101-308-2300"

    Кол-во: 396

    "Позиция 23"

    "Выключатель поворотный А-16-01"

    Кол-во: 74

    "Позиция 24"

    "Светодиодный светильник 12Вт AC/DC24-36V IP65"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Светодиодный линейный светильник -24В IP66 SV-GNLINER-20-430"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Светильник уличный SV-57205-W"

    Кол-во: 47

    "Позиция 27"

    "Светильник светодиодный 20Вт CENTER-02.12.020.4265 4000К; IP65"

    Кол-во: 12

    "Позиция 28"

    "Светильник светодиодный 18Вт LED 61 001 DPO-02-18-4K 4000К; IP20"

    Кол-во: 83

    "Позиция 29"

    "Автоматическим выключателем ВА47-29-3, Iн=25А 3Р"

    Кол-во: 26

    "Позиция 30"

    "Автоматическим выключателем ВА47-29-3 Iн=16А"

    Кол-во: 22

    "Позиция 31"

    "Щит распределительный навесной 350х310х120, с ЩРн-24з с вводным трехполюсным автоматическим выключателем ВА47-29-3, Iн=32А; на вводе; на отходящих линиях двухполюсный: АВДТ32 25/0,03А; Iнр=16А; Iут=0,03А - 1шт; АВДТ32 25/0,03А; Iнр=25; Iут=0,03А - 1шт; четырехполюсный: АД14 25/0,03А; Iнр=16А; Iут=0,03А -1шт; АД14 25/0,03А; Iнр=25; Iут=0,03А - 1шт;"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Щит распределительный навесной 540х310х120, с ЩРн-36з с шинами N и PE. Степень защиты IP54 с вводным трехполюсным автоматическим выключателем ВА47-29-3, Iн=40А; на вводе; на отходящих линиях трехполюсные автоматическим выключатели: ВА47-29-3 Iн=32-1шт; однополюсные автоматическим выключатели: ВА47-29-1 Iн=10А-2шт; дифференциальные автоматы: двухполюсный: АВДТ32 25/0,03А; Iнр=16А; Iут=0,03А - 4шт;"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Щит распределительный навесной 540х310х120 ЩРн-36з с шинами N и PE. Степень защиты IP54 с вводным трехполюсным автоматическим выключателем ВА47-29-3, Iн=25А; на вводе; на отходящих линиях однополюсные автоматическим выключатели: ВА47-29-1 Iн=10А - 2шт; трехполюсные автоматическим выключатели: ВА47-29-3 Iн=16А - 1шт дифференциальные автоматы:- двухполюсный: АВДТ 32 25/0,03А; Iнр=16А; Iут=0,03А - 4шт"

    Кол-во: 16

    "Позиция 34"

    "Щит распределительный навесной 350х310х120 ЩРн-24з с шинами N и PE. Степень защиты IP54 с вводным однополюсным автоматическим выключателем ВА47-29-3, Iн=20А; на вводе; на отходящих линиях однополюсные автоматическим выключатели: ВА47-29-1 Iн=10А-4шт; Источник бесперебойноно питания 12В, 3А Блок питания AC-DC Din, 100Вт, выход 24В/4.2A дифференциальные автоматы:двухполюсный: АВДТ32 25/0,03А; Iнр=16А; Iут=0,03А - 1шт;"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Автоматическим выключателем ВА47-29-1 Iн=10А"

    Кол-во: 52

    "Позиция 36"

    "Двухполюсный выключатель: АВДТ 32 25/0,03А; Iнр=16А; Iут=0,03А"

    Кол-во: 104

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