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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП927233
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка электротехнических материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 19:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4333
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
a.okhotina@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Охотина Анна Борисовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электротехнических материалов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электротехнических материалов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 16
Кол-во: 500
Кол-во: 128
Кол-во: 80
Кол-во: 180
Кол-во: 260
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 4700
Кол-во: 47
Кол-во: 94
Кол-во: 60
Кол-во: 850
Кол-во: 3550
Кол-во: 1550
Кол-во: 210
Кол-во: 17
Кол-во: 396
Кол-во: 74
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 47
Кол-во: 12
Кол-во: 83
Кол-во: 26
Кол-во: 22
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 16
Кол-во: 1
Кол-во: 52
Кол-во: 104
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