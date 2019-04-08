Поставка электропечи камерного типа с выдвижным подом в количестве 1 (Одной) штуки (далее – Оборудование) в полном соответствии с техническими характеристиками (Приложение №2 к Договору), выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию Оборудования, проведение инструктажа в полном объеме, согласно Графику (Приложение №3 к Договору).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907669311 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка электропечи камерного типа с выдвижным подом в количестве 1 (Одной) штуки (далее – Оборудование) в полном соответствии с техническими характеристиками (Приложение №2 к Договору), выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию Оборудования, проведение инструктажа в полном объеме, согласно Графику (Приложение №3 к Договору). Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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