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Номер извещения
31907669311
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка электропечи камерного типа с выдвижным подом в количестве 1 (Одной) штуки (далее – Оборудование) в полном соответствии с техническими характеристиками (Приложение №2 к Договору), выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию Оборудования, проведение инструктажа в полном объеме, согласно Графику (Приложение №3 к Договору).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 16:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Почтовый адрес
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Контактный телефон
+7 495 565-77-04
Факс
+7 495 565-77-04
Адрес электронной почты
zakupki@dnpp.biz
Ф.И.О. контактного лица
Ярилов Александр Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Долгопрудный
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Поставка электропечи камерного типа с выдвижным подом в количестве 1 (Одной) штуки (далее – Оборудование) в полном соответствии с техническими характеристиками (Приложение №2 к Договору), выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию Оборудования, проведение инструктажа в полном объеме, согласно Графику (Приложение №3 к Договору).
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.04.201918.04.2019 16:0018.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907669311Подведение итогов не позднее Поставка электропечи камерного типа с выдвижным подом в количестве 1 (Одной) штуки (далее – Оборудование) в полном соответствии с техническими характеристиками (Приложение №2 к Договору), выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию Оборудования, проведение инструктажа в полном объеме, согласно Графику (Приложение №3 к Договору).Долгопрудный
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электропечи камерного типа с выдвижным подом в количестве 1 (Одной) штуки (далее – Оборудование) в полном соответствии с техническими характеристиками (Приложение №2 к Договору), выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию Оборудования, проведение инструктажа в полном объеме, согласно Графику (Приложение №3 к Договору).
Начальная цена
3 081 550,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно условиям ДоговораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ДНПП
Все закупки и тендеры ПАО ДНПП
Адрес местонахождения
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
28.21.13.111
28.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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