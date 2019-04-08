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    Главная / Торги / Поставка прокладок металлических на з-з 128-002 НОВАТЭК

    Поставка прокладок металлических на з-з 128-002 НОВАТЭК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 10:0008.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927218Дата и время окончания срока приема заявок Поставка прокладок металлическихБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927218

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка прокладок металлических на з-з 128-002 НОВАТЭК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 16:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    договор

    запрос

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    fadeeva@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фадеева Наталья Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка прокладок металлических

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 10:00 GMT +308.04.2019 10:0008.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927218Дата и время окончания срока приема заявок Поставка прокладок металлическихБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 10:0008.04.2019 10:0008.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927218Дата и время вскрытия заявок Поставка прокладок металлическихБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 17:0030.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927218Подведение итогов не позднее Поставка прокладок металлическихБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка прокладок металлических

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    116 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Балашиха, пр-т Ленина, д. 67Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа 100%, доставку включить в стоимость
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    25.99

    Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    договор

    21.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прокладки"

    Кол-во: 116

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