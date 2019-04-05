www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907669196
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг по содержанию знаков информирования об объектах притяжения на автомобильной дороге Государственной компании «Автодор» М-3 «Украина» на участке км 65+200 - км 519+868 (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 16:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Почтовый адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Контактный телефон
+7 495 727-11-95 доб. 5910
Факс
{}
Адрес электронной почты
avtodorzakupki@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Беззубик Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по содержанию знаков информирования об объектах притяжения на автомобильной дороге Государственной компании М-3 "Украина" на участке км 65+200 - км 519+868
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.04.201915.04.2019 23:5915.04.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907669196Подведение итогов не позднее Оказание услуг по содержанию знаков информирования об объектах притяжения на автомобильной дороге Государственной компании М-3 "Украина" на участке км 65+200 - км 519+868Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по содержанию знаков информирования об объектах притяжения на автомобильной дороге Государственной компании М-3 "Украина" на участке км 65+200 - км 519+868
Начальная цена
1 745 241,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с ИзвещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК АВТОДОР
Все закупки и тендеры УК АВТОДОР
Адрес местонахождения
127006, Г МОСКВА, Б-Р СТРАСТНОЙ, ДОМ 9, ЭТАЖ 4 КАБ 5-14
127006, г. Москва, Страстной бульвар, дом 9, этаж 4 каб 5-14
33.11.11
33.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.