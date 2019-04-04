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    Главная / Торги / Выполнение работ по замене трубопровода холодной воды

    Выполнение работ по замене трубопровода холодной воды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 18:0004.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927216Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по замене трубопровода холодной воды ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927216

    Уникальный номер закупки

    54-03-19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по замене трубопровода холодной воды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 16:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    лот

    ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Контактный телефон

    +7 922 223-23-18

    Факс

    +7 495 783-05-69

    Адрес электронной почты

    VZamyshlyaev@urbo.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Замышляев Всеволод Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной деятельностью

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по замене трубопровода холодной воды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2019 18:00 GMT +304.04.2019 18:0004.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927216Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по замене трубопровода холодной воды Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    04.04.2019 18:0004.04.2019 18:0004.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927216Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по замене трубопровода холодной воды Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    06.05.2019 18:0006.05.2019 18:0006.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927216Подведение итогов не позднее Выполнение работ по замене трубопровода холодной воды Екатеринбург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    06.05.201906.05.2019 18:0006.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927216Подведение итогов не позднее Выполнение работ по замене трубопровода холодной воды Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по замене трубопровода холодной воды

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно предложенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно предложения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Уралмаш НГО Холдинг
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    43.22.11.110

    Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного водоснабжения (т. е. водопроводных), работы по монтажу спринклерных систем

    Классификатор ОКВЭД2

    M

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "работы по замене трубопровода холодной воды "

    Кол-во: 0

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