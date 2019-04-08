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Номер извещения
31907669199
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по разработке и согласованию «Проекта санитарно-защитной зоны»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 16:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Почтовый адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Контактный телефон
+7 495 602-04-31
Факс
+7 495 602-04-31
Адрес электронной почты
mmzavangard18@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Саркисян Диана Карленовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка Проекта санитарно-защитной зоны
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 10:00 GMT +308.04.2019 10:0008.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907669199Дата и время окончания срока приема заявок Разработка Проекта санитарно-защитной зоныМосква
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 10:00GMT +308.04.2019 10:0008.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907669199Дата и время вскрытия заявок Разработка Проекта санитарно-защитной зоныМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.04.201911.04.2019 16:0011.04.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907669199Дата окончания срока рассмотрения заявок Разработка Проекта санитарно-защитной зоныМосква
Подведение итогов не позднее
12.04.2019 16:0012.04.2019 16:0012.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907669199Подведение итогов не позднее Разработка Проекта санитарно-защитной зоныМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка Проекта санитарно-защитной зоны
Начальная цена
918 333,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 (одна) условная единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ММЗ АВАНГАРД
Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД
Адрес местонахождения
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
39.00.23
39.00
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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