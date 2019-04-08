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    Главная / Торги / Выполнение работ по разработке и согласованию «Проекта санитарно-защитной зоны»

    Выполнение работ по разработке и согласованию «Проекта санитарно-защитной зоны»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 10:0008.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907669199Дата и время окончания срока приема заявок Разработка Проекта санитарно-защитной зоныМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907669199

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по разработке и согласованию «Проекта санитарно-защитной зоны»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 16:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Московский машиностроительный завод АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Юридический адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Почтовый адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Контактный телефон

    +7 495 602-04-31

    Факс

    +7 495 602-04-31

    Адрес электронной почты

    mmzavangard18@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Саркисян Диана Карленовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по рекультивации и прочие услуги по утилизации отходов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка Проекта санитарно-защитной зоны

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 10:00 GMT +308.04.2019 10:0008.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907669199Дата и время окончания срока приема заявок Разработка Проекта санитарно-защитной зоныМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 10:00GMT +308.04.2019 10:0008.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907669199Дата и время вскрытия заявок Разработка Проекта санитарно-защитной зоныМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.04.201911.04.2019 16:0011.04.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907669199Дата окончания срока рассмотрения заявок Разработка Проекта санитарно-защитной зоныМосква

    Подведение итогов не позднее

    12.04.2019 16:0012.04.2019 16:0012.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907669199Подведение итогов не позднее Разработка Проекта санитарно-защитной зоныМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 16:0012.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907669199Подведение итогов не позднее Разработка Проекта санитарно-защитной зоныМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка Проекта санитарно-защитной зоны

    Начальная цена

    918 333,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 (одна) условная единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В полном соответствии с требованиями Части II. «Техническая часть» документации открытого конкурса и Части III. «Проект договора» документации открытого конкурса
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Адрес местонахождения

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Классификатор ОКПД2

    39.00.23

    Услуги специализированные прочие по контролю над загрязнением окружающей среды

    Классификатор ОКВЭД2

    39.00

    Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов"

    Кол-во: 1

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