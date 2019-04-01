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Номер извещения
31907669032
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту испытательного центра (лаборатории 81,84,85), боксов 5,6,7,8,9,12, коридора, комнаты оператора, комнаты ИТР отд. 288 корп. 11, согласно локальной смете (Приложение №1 к Договору), техническому заданию (Приложение №2 к Договору).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 16:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Почтовый адрес
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Контактный телефон
+7 495 565-77-04
Факс
+7 495 565-77-04
Адрес электронной почты
zakupki@dnpp.biz
Ф.И.О. контактного лица
Ярилов Александр Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Долгопрудный
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Выполнение работ по ремонту испытательного центра (лаборатории 81,84,85), боксов 5,6,7,8,9,12, коридора, комнаты оператора, комнаты ИТР отд. 288 корп. 11, согласно локальной смете (Приложение №1 к Договору), техническому заданию (Приложение №2 к Договору).
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.04.201911.04.2019 16:0011.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907669032Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту испытательного центра (лаборатории 81,84,85), боксов 5,6,7,8,9,12, коридора, комнаты оператора, комнаты ИТР отд. 288 корп. 11, согласно локальной смете (Приложение №1 к Договору), техническому заданию (Приложение №2 к Договору).Долгопрудный
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту испытательного центра (лаборатории 81,84,85), боксов 5,6,7,8,9,12, коридора, комнаты оператора, комнаты ИТР отд. 288 корп. 11, согласно локальной смете (Приложение №1 к Договору), техническому заданию (Приложение №2 к Договору).
Начальная цена
9 974 898,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
199 497,96 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл. шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141700 РФ, г. Долгопрудный, площадь Собина, д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ДНПП
Все закупки и тендеры ПАО ДНПП
Адрес местонахождения
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
43.39.19.190
43.39
Документация лота
Кол-во: 1
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