Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту испытательного центра (лаборатории 81,84,85), боксов 5,6,7,8,9,12, коридора, комнаты оператора, комнаты ИТР отд. 288 корп. 11, согласно локальной смете (Приложение №1 к Договору), техническому заданию (Приложение №2 к Договору).

    Выполнение работ по ремонту испытательного центра (лаборатории 81,84,85), боксов 5,6,7,8,9,12, коридора, комнаты оператора, комнаты ИТР отд. 288 корп. 11, согласно локальной смете (Приложение №1 к Договору), техническому заданию (Приложение №2 к Договору).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 08:0001.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907669032Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту испытательного центра (лаборатории 81,84,85), боксов 5,6,7,8,9,12, коридора, комнаты оператора, комнаты ИТР отд. 288 корп. 11, согласно локальной смете (Приложение №1 к Договору), техническому заданию (Приложение №2 к Договору).ДолгопрудныйПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907669032

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту испытательного центра (лаборатории 81,84,85), боксов 5,6,7,8,9,12, коридора, комнаты оператора, комнаты ИТР отд. 288 корп. 11, согласно локальной смете (Приложение №1 к Договору), техническому заданию (Приложение №2 к Договору).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 16:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация

    Жалоба

    Уведомление УФАС

    Решение УФАС

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Долгопрудненское научно-производственное предприятие
    Все закупки и тендеры ПАО ДНПП

    Юридический адрес

    141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1

    Почтовый адрес

    141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1

    Контактный телефон

    +7 495 565-77-04

    Факс

    +7 495 565-77-04

    Адрес электронной почты

    zakupki@dnpp.biz

    Ф.И.О. контактного лица

    Ярилов Александр Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Долгопрудный

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту испытательного центра (лаборатории 81,84,85), боксов 5,6,7,8,9,12, коридора, комнаты оператора, комнаты ИТР отд. 288 корп. 11, согласно локальной смете (Приложение №1 к Договору), техническому заданию (Приложение №2 к Договору).

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.04.201911.04.2019 16:0011.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907669032Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту испытательного центра (лаборатории 81,84,85), боксов 5,6,7,8,9,12, коридора, комнаты оператора, комнаты ИТР отд. 288 корп. 11, согласно локальной смете (Приложение №1 к Договору), техническому заданию (Приложение №2 к Договору).Долгопрудный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту испытательного центра (лаборатории 81,84,85), боксов 5,6,7,8,9,12, коридора, комнаты оператора, комнаты ИТР отд. 288 корп. 11, согласно локальной смете (Приложение №1 к Договору), техническому заданию (Приложение №2 к Договору).

    Начальная цена

    9 974 898,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    199 497,96 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    199 497,96

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 усл. шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141700 РФ, г. Долгопрудный, площадь Собина, д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Долгопрудненское научно-производственное предприятие»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ДНПП
    Все закупки и тендеры ПАО ДНПП

    Адрес местонахождения

    141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1

    Классификатор ОКПД2

    43.39.19.190

    Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.39

    Производство прочих отделочных и завершающих работ

    Документация лота

    Жалоба

    22.04.2019

    Уведомление УФАС

    22.04.2019

    Решение УФАС

    29.04.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих отделочных и завершающих работ"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить