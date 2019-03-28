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    Главная / Торги / Услуги по размещению рекламы Private Banking на территориях аэропортов

    Услуги по размещению рекламы Private Banking на территориях аэропортов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 11:0028.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927209Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по размещению рекламы Private Banking на территориях аэропортовМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927209

    Уникальный номер закупки

    ОР19-03-36

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по размещению рекламы Private Banking на территориях аэропортов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 16:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    док-ция ОР19-03-36

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Юридический адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Почтовый адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 287-61-00 доб. 54485

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Denis.Krivko@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кривко Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по размещению рекламы Private Banking на территориях аэропортов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    04.04.201904.04.2019 13:4504.04.2019 13:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927209Подведение итогов не позднее Услуги по размещению рекламы Private Banking на территориях аэропортовМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по размещению рекламы Private Banking на территориях аэропортов

    Начальная цена

    8 665 777,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    73.11.19.000

    Услуги рекламные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по размещению рекламы Private Banking на территориях аэропортов"

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
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